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保障藝文售票 文化部要重罰黃牛50倍票價

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
文化部將修法重懲黃牛票，最高可罰300萬或50倍票價。（大港開唱臉書粉專）
文化部將修法重懲黃牛票，最高可罰300萬或50倍票價。（大港開唱臉書粉專）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】藝文活動賣黃牛票，最高罰300萬、關3年！文化部次長王時思6日表示，疫後藝文產業復甦，為保障消費者權益，將修法開罰黃牛票，若已超過原有票價販售者，最高可罰票價50倍的罰緩，若已外掛程式大量登陸假帳號買票者，將處以3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。

黃牛票罰票價50倍

王時思說，因疫情沈寂3年的藝文展演活動於疫後大爆發，國內、外知名藝人演唱會巡演不斷，面對市場上黃牛猖獗現象與民間倡議，文化部將修法重懲黃牛，針對銷售端訂有超過票面金額或定價販售者，處以票面金額10倍至50倍罰鍰；以外掛程式或掃票機器人大量登錄假帳號等方式購買藝文票券者，將處以3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。

文化部表示，修正草案公告期間，朝野立委及民間對於草案賦予轉售得10%以內合理手續費與相關費用，以及處罰效果不彰等質疑，文化部也在行政院版《文化創意產業發展法》部分修正條文草案中大幅修正，刪除10%合理利潤規定，並加重罰則。

鼓勵業者採實名制

至於實名制入法議題，文化部強調，始終支持並鼓勵實名制，但根據已執行實名制的活動經驗，曾有場次引發上千件觀眾投訴、進場較以往延長2至3小時等爭議，對消費者造成重大影響。因此，文化部經評估，現階段暫不以強制立法的方向設計，持續輔導主辦業者實施實名制與建立合法二手票券平台。

被問到相關執法將會是由主管機關主動調查，還是被動接受檢舉？王時思回應說，修正條文中規定，若直轄市政府、縣市政府為調查或取締違規事實，得洽請警察機關派員協助，因此會以被動接受主辦單位檢舉為主，但授權主管機關可以主動調查的權力。

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文化部 實名制 票價

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