金媽祖、金高、金箔加持 大甲媽祖X金高58聯名酒登場
台灣年度文化盛事大甲媽祖遶境，即將於4月下旬展開，黑松公司攜手大甲鎮瀾宮、金門酒廠，第三度推出媽祖聯名酒款「萬福金安金門高粱酒」。瓶身特別浮雕媽祖「金身」、搭配「金門高粱酒」特調酒體、酒中更添加日本頂級「金」箔，等同三「金」加持，建議售價2,300元。
「萬福金安金門高粱酒」即日起於7-Eleven及全家便利商店門市開放店內洽詢，4月8日起於金酒在台指定直營門市（台北／桃園／台中／高雄店）可洽詢購買，全台各地區酒類專賣店亦陸續開賣。
今年「萬福金安金門高粱酒」由國寶級老師傅手工限量打造，浮雕鍍金的瓶身，採用大甲鎮瀾宮鎮廟之寶，「頭戴鳳冠、手捧如意的金媽祖」，做工精緻細膩、聚集信眾虔誠心意，以溫暖莊嚴不失親切的「海上女神」之姿，佇立於海濤上。酒體中紛飛的閃耀金箔，也代表著「平安祈福及富貴」的好寓意。
不僅特別設計新瓶、綴以鍍金媽祖浮雕，「萬福金安金門高粱酒」酒體融合在地特色，香氣、口感、尾韻層次分明，打造出視覺、嗅覺、味覺的三重感官體驗。
酒中的日本頂級進口金箔如雪片般飛舞，彷彿媽祖金身散發的神聖光輝，保庇萬家燈火；鼻腔內散發的酒香來自大甲常見的忘憂草香，馥郁果香如同身處大甲鎮瀾宮的溫暖福地，瞬間忘卻憂愁。果香、花香、陳香、窖香、穀香多重口感層次於口中迸發，入喉溫潤、尾韻悠長，邀集三五好友齊聚共飲，共享「金」順利、保佑「金」平安的富足喜樂。
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