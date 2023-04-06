金媽祖、金高、金箔加持 大甲媽祖X金高58聯名酒登場

台灣年度文化盛事大甲媽祖遶境，即將於4月下旬展開，黑松公司攜手大甲鎮瀾宮、金門酒廠，第三度推出媽祖聯名酒款「萬福金安金門高粱酒」。瓶身特別浮雕媽祖「金身」、搭配「金門高粱酒」特調酒體、酒中更添加日本頂級「金」箔，等同三「金」加持，建議售價2,300元。

「萬福金安金門高粱酒」即日起於7-Eleven及全家便利商店門市開放店內洽詢，4月8日起於金酒在台指定直營門市（台北／桃園／台中／高雄店）可洽詢購買，全台各地區酒類專賣店亦陸續開賣。

今年「萬福金安金門高粱酒」由國寶級老師傅手工限量打造，浮雕鍍金的瓶身，採用大甲鎮瀾宮鎮廟之寶，「頭戴鳳冠、手捧如意的金媽祖」，做工精緻細膩、聚集信眾虔誠心意，以溫暖莊嚴不失親切的「海上女神」之姿，佇立於海濤上。酒體中紛飛的閃耀金箔，也代表著「平安祈福及富貴」的好寓意。

不僅特別設計新瓶、綴以鍍金媽祖浮雕，「萬福金安金門高粱酒」酒體融合在地特色，香氣、口感、尾韻層次分明，打造出視覺、嗅覺、味覺的三重感官體驗。