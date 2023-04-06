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英國視后為牠深入熱帶雨林！卡地亞美洲豹超強吸引力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞發表由最新形象大使凡妮莎寇比演繹的全新香水形象。圖／卡地亞提供
卡地亞發表由最新形象大使凡妮莎寇比演繹的全新香水形象。圖／卡地亞提供

卡地亞（Cartier）發表由最新形象大使凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）演繹的全新香水影片。在現實與超現實氛圍交織的形象影片中，這位備受讚譽、屢次獲獎的英國演員深入熱帶雨林、以身姿眼神演繹美洲豹的狂野不羈與迷人魅力，最後縱身入水，與美洲豹融為一體，完美展現卡地亞標誌動物充滿力量、叛逆和自由的氣息。「美洲豹從不隱藏它的斑點，」她說。

品牌傳人中一路易卡地亞（Louis Cartier）曾賦予貞杜桑（Jeanne Toussaint）「美洲豹女士」的稱號；而當時身為卡地亞高級珠寶總監的貞杜桑，更為卡地亞創作出首個立體的美洲豹珠寶作品。美洲豹的優雅姿態與堅毅性格，與凡妮莎寇比如此相似；身為卡地亞腕表、珠寶和香水系列全新形象大使的她，參演為Panthère美洲豹香水獻上的序章電影，首度演繹美洲豹精神。藉由美洲豹（La Panthère）全系列香水淡雅花香與雕刻著美洲豹豹頭的瓶身，彰顯與眾不同的獨特個性。

「每位女性都身懷豹之靈性，每朵花卉都潛藏野性香調，」 在2014年創作出La Panthère香水的卡地亞調香大師Mathilde Lauren曾說。她以別具一格的如貓般的花香，重新演繹西普香調：經典西普芬芳、傳奇的野性麝香和清新淡雅的梔子花渾然融合，獨樹一幟。

卡地亞發表由最新形象大使凡妮莎寇比演繹的全新香水形象。圖／卡地亞提供
卡地亞發表由最新形象大使凡妮莎寇比演繹的全新香水形象。圖／卡地亞提供
卡地亞發表由最新形象大使凡妮莎寇比演繹的全新香水形象。圖／卡地亞提供
卡地亞發表由最新形象大使凡妮莎寇比演繹的全新香水形象。圖／卡地亞提供
卡地亞發表由最新形象大使凡妮莎寇比演繹的全新香水形象。圖／卡地亞提供
卡地亞發表由最新形象大使凡妮莎寇比演繹的全新香水形象。圖／卡地亞提供
卡地亞最新La Panthère香水形象。圖／卡地亞提供
卡地亞最新La Panthère香水形象。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹淡香水，75ml，約3,550元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹淡香水，75ml，約3,550元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹香精，75ml，約4,250元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹香精，75ml，約4,250元。圖／卡地亞提供
（從左至右）La Panthère美洲豹淡香水，75ml約3,550元；La Panthère美洲豹濃香水，75ml約4,150元；La Panthère美洲豹香精，75ml約4,250元。圖／卡地亞提供
（從左至右）La Panthère美洲豹淡香水，75ml約3,550元；La Panthère美洲豹濃香水，75ml約4,150元；La Panthère美洲豹香精，75ml約4,250元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹濃香水，75ml，約4,150元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹濃香水，75ml，約4,150元。圖／卡地亞提供

美洲豹 珠寶 標誌

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