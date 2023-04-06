聽新聞
test
0:00 / 0:00
英國視后為牠深入熱帶雨林！卡地亞美洲豹超強吸引力
卡地亞（Cartier）發表由最新形象大使凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）演繹的全新香水影片。在現實與超現實氛圍交織的形象影片中，這位備受讚譽、屢次獲獎的英國演員深入熱帶雨林、以身姿眼神演繹美洲豹的狂野不羈與迷人魅力，最後縱身入水，與美洲豹融為一體，完美展現卡地亞標誌動物充滿力量、叛逆和自由的氣息。「美洲豹從不隱藏它的斑點，」她說。
品牌傳人中一路易卡地亞（Louis Cartier）曾賦予貞杜桑（Jeanne Toussaint）「美洲豹女士」的稱號；而當時身為卡地亞高級珠寶總監的貞杜桑，更為卡地亞創作出首個立體的美洲豹珠寶作品。美洲豹的優雅姿態與堅毅性格，與凡妮莎寇比如此相似；身為卡地亞腕表、珠寶和香水系列全新形象大使的她，參演為Panthère美洲豹香水獻上的序章電影，首度演繹美洲豹精神。藉由美洲豹（La Panthère）全系列香水淡雅花香與雕刻著美洲豹豹頭的瓶身，彰顯與眾不同的獨特個性。
「每位女性都身懷豹之靈性，每朵花卉都潛藏野性香調，」 在2014年創作出La Panthère香水的卡地亞調香大師Mathilde Lauren曾說。她以別具一格的如貓般的花香，重新演繹西普香調：經典西普芬芳、傳奇的野性麝香和清新淡雅的梔子花渾然融合，獨樹一幟。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言