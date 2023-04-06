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7-ELEVEN首度引進哈根達斯日本線新品！雪酥系列快嘗鮮

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN首波主打口味「哈根達斯草莓戀人雪酥」，雙層香酥威化餅乾夾著白巧克力脆皮，包裹酸甜滋味的草莓冰淇淋，酸甜口感最適合春天，售價149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首波主打口味「哈根達斯草莓戀人雪酥」，雙層香酥威化餅乾夾著白巧克力脆皮，包裹酸甜滋味的草莓冰淇淋，酸甜口感最適合春天，售價149元。圖／7-ELEVEN提供

隨著夏季腳步將近，7-ELEVEN看準每年4月～9月進入冰品旺季，不定時推出獨家話題新品，即日起更首次獨家引進甜點控訪日必嘗的「哈根達斯雪酥系列」，到7-ELEVEN嘗鮮隱藏版美味，還有機會獲得限量文青帆布袋、抽中星宇航空日本雙人來回機票。

根據7-ELEVEN觀察，每年時序進入4月，消費者味蕾換季，對多層次、綿密系口感接受度高，購買冰品需求翻倍成長。7-ELEVEN首次引進超夯人氣冰品哈根達斯日本線新品，獨家販售隱藏版「雪酥系列」，雙層酥香薄脆威化餅夾著巧克力脆皮，中間包裹濃郁冰淇淋，比起雪糕多一層口感，成為日本近年網路口碑推薦必買榜單之一，首度在台開賣，後續也會再引進特色新口味。

7-ELEVEN首波主打口味「哈根達斯草莓戀人雪酥」，雙層香酥威化餅乾夾著白巧克力脆皮，包裹酸甜滋味的草莓冰淇淋，酸甜口感最適合春天，售價149元。

7-ELEVEN門市同步從日本引進2款哈根達斯迷你杯新口味，「濃厚牛乳」為日本經典No.1人氣口味，使用高品質牛乳與精心挑選的雞蛋，以最簡單純粹的原料製作而成；「珈琲物語」萃取3種優質咖啡豆，溫潤咖啡的芬芳與奢華香氣，交織濃韻牛乳調和完美比例拿鐵冰淇淋，兩款皆可品嘗到綿密的幸福感，售價皆為149元。

即日起至5月16日於7-ELEVEN購買哈根達斯日本線雪酥／迷你杯任選3件，送哈根達斯日系迷你杯帆布袋一個，限量3.2 萬個，單筆消費上限5組小白單序號，5月22日前刷小白單上條碼完成贈品預購，預購後加5日於原店取貨。5月16日前於7-ELEVEN單筆消費滿3件日本線商品發票，還有機會抽中星宇航空日本雙人來回機票。

另加碼OPEN POINT會員集點換哈根達斯贈品活動，即日起至5月16日購買哈根達斯日本線雪酥／迷你杯以及法國線雪酥／迷你杯任1件贈點數1點，集滿點數可於OPEN OPINT App「小七集點卡」兌換商品兌換券，2點可獲得統一 UNI WATER純水PET 550（不限量），6點可獲得哈根達斯點心餐具組預購（限量2,000組）、哈根達斯Twist 2.0馬克杯預購（限量800組），10點可獲得哈根達斯DHB保冷袋預購（限量800組），18點可獲得哈根達斯摺疊收納箱（限量500組）。

7-ELEVEN門市同步從日本引進2款哈根達斯迷你杯新口味「濃厚牛乳」、「珈琲物語」，售價皆為149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市同步從日本引進2款哈根達斯迷你杯新口味「濃厚牛乳」、「珈琲物語」，售價皆為149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市同步從日本引進2款哈根達斯迷你杯新口味，「濃厚牛乳」為日本經典No.1人氣口味，售價149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市同步從日本引進2款哈根達斯迷你杯新口味，「濃厚牛乳」為日本經典No.1人氣口味，售價149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市同步從日本引進2款哈根達斯迷你杯新口味，「珈琲物語」萃取3種優質咖啡豆，交織濃韻牛乳調和完美比例拿鐵冰淇淋，售價149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市同步從日本引進2款哈根達斯迷你杯新口味，「珈琲物語」萃取3種優質咖啡豆，交織濃韻牛乳調和完美比例拿鐵冰淇淋，售價149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度引進哈根達斯日本線新品，首波主打口味「哈根達斯草莓戀人雪酥」，售價149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度引進哈根達斯日本線新品，首波主打口味「哈根達斯草莓戀人雪酥」，售價149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度引進哈根達斯日本線新品、獨家開賣隱藏版「雪酥」系列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度引進哈根達斯日本線新品、獨家開賣隱藏版「雪酥」系列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度引進哈根達斯日本線新品、獨家開賣隱藏版「雪酥」系列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度引進哈根達斯日本線新品、獨家開賣隱藏版「雪酥」系列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度引進哈根達斯日本線新品、獨家開賣隱藏版「雪酥」系列，另限時推任選3件限量送哈根達斯日系迷你帆布袋、哈根達斯贈品集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度引進哈根達斯日本線新品、獨家開賣隱藏版「雪酥」系列，另限時推任選3件限量送哈根達斯日系迷你帆布袋、哈根達斯贈品集點活動。圖／7-ELEVEN提供

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