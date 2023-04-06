鳳梨產期撞期即將進入盛產 農委會下午開記者會說明

今年鳳梨產期撞期，原本應該由屏東開始向北採收，但現在卻高屏南鳳梨全撞在一起，清明過後進入鳳梨盛產季，大量鳳梨進入市場，加上外銷日本的鳳梨仍有黑心、蟲害薰蒸問題，狀況不如預期，外界憂心今年鳳梨產銷並不樂觀。

農委會農糧署今天下午3時，緊急召開「鳳梨產銷精進記者會」，說明今年的銷售狀況與措施。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，外銷、內銷跟加工都有持續往上拉動，他表示，一區地方鳳梨田中，就會有10%至15%淪為次級品，這些當然可以做加工，但也有田間的發財車，會到田區收購比較差的，整車一個5元、10元，鳳梨尺寸比較小，但實際上吃起來口感很不錯，也有些消費者會買這種相對比較便宜的，但並非鳳梨消費的主要市場，但用這樣的價格規格去說整個鳳梨市場崩盤，並不公平。

姚志旺說，也有媒體報導高樹農民說鳳梨沒地方賣，但實際上那附近都有家工廠在收購，次級品也可以媒合去加工廠，但一下子量很大，就被渲染賣不出去，今年鳳梨價格確實比往年差一些，但實際上現在夜溫仍低，還不是鳳梨好吃的時候，即使中午一段時間很熱，早晚都還涼涼的，預測要4月10日過後，天氣才會逐漸穩定。

姚志旺表示，目前鳳梨產地批發價有17、18元，但也有比較次級的平均5元、6元；若都只寫差的，就不盡公允了。