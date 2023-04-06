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看電子書也能做筆記 Kobo Elipsa 2E升級手寫功能 早鳥組合價現省千元再送購書金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Elipsa 2E採用2GHz處理器，閱讀器將有更快的翻頁速度，以及更優秀的續航力。圖／樂天Kobo提供
Elipsa 2E採用2GHz處理器，閱讀器將有更快的翻頁速度，以及更優秀的續航力。圖／樂天Kobo提供

便於隨身攜帶閱讀、不佔存放空間，甚至還能做筆記的優勢，讓越來越多愛書的民眾投入電子書的懷抱。樂天Kobo電子書發表最新10.3吋螢幕電子書閱讀器Kobo Elipsa 2E，外殼使用85%以上使用回收塑膠，其中10%來自經認證的海洋廢棄物，還可搭配全新升級的觸控筆Kobo Stylus 2，大幅提升學習、工作生產力。

Kobo Elipsa 2E搭載16黑白灰階E Ink Carta電子紙螢幕、2GHz高效能處理器，提供深色模式，且較上一代升級ComfortLight PRO，可自動調節亮度和色溫，任何光線下都能舒適閱讀，同時減少藍光造成的眼睛疲勞。

為提高閱讀與筆記體驗，全新軟體介面不僅可以輕鬆建立與管理筆記本，亦能透過整合式雲端服務匯出筆記，目前支援Dropbox，Google Drive也即將推出，Kobo Elipsa 2E還可與第三方付費服務「Readwise」相容，您可將畫線、註記同步到 otion、Roam、Evernote等工具，對於喜愛整理書籍重點內容的讀者，透過Readwise服務，將可同步畫線、註記內容至其他筆記軟體，對於閱讀筆記的整理將大大提升其效率。

搭配的Kobo Stylus 2觸控筆也全新升級，模擬圓珠筆的壓力感應功能就像紙上書寫，還可使用觸控筆尾端輕鬆消除錯誤手寫筆記，並可使用按鈕標記段落，不用的時候可以磁吸在側邊，並改為充電式設計，攜帶外出使用更方便。

Kobo Elipsa 2E即日起於挖貝平台（https://bit.ly/3K0Jfku），開放限量早鳥預購，優惠套組包含10.3吋Kobo Elipsa 2E閱讀器、Kobo Stylus 2觸控筆，原價12,990元，早鳥預購最低優惠新台幣11,990元，再送500元購書金，還有機會抽到3,000元禮物卡。

內建ComfortLight PRO，在任何光線下都能舒適地閱讀。圖／樂天Kobo提供
內建ComfortLight PRO，在任何光線下都能舒適地閱讀。圖／樂天Kobo提供
樂天Kobo電子書今(5)日全球同步發表，最新10.3吋螢幕電子書閱讀器Kobo Elipsa 2E，外殼延續永續環境的生態意識，並搭配全新升級的手寫筆 Kobo Stylus 2，打造最適合筆記的電子書閱讀器。圖／樂天Kobo提供
樂天Kobo電子書今(5)日全球同步發表，最新10.3吋螢幕電子書閱讀器Kobo Elipsa 2E，外殼延續永續環境的生態意識，並搭配全新升級的手寫筆 Kobo Stylus 2，打造最適合筆記的電子書閱讀器。圖／樂天Kobo提供
使用Kobo Stylus 2，可以在電子書和PDF中註記、畫線標記，以及書寫筆記，輕而易舉的應用在閱讀書籍、書寫論文與作業的情境當中。圖／樂天Kobo提供
使用Kobo Stylus 2，可以在電子書和PDF中註記、畫線標記，以及書寫筆記，輕而易舉的應用在閱讀書籍、書寫論文與作業的情境當中。圖／樂天Kobo提供

電子書 廢棄物

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