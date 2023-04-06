看電子書也能做筆記 Kobo Elipsa 2E升級手寫功能 早鳥組合價現省千元再送購書金

便於隨身攜帶閱讀、不佔存放空間，甚至還能做筆記的優勢，讓越來越多愛書的民眾投入電子書的懷抱。樂天Kobo電子書發表最新10.3吋螢幕電子書閱讀器Kobo Elipsa 2E，外殼使用85%以上使用回收塑膠，其中10%來自經認證的海洋廢棄物，還可搭配全新升級的觸控筆Kobo Stylus 2，大幅提升學習、工作生產力。

Kobo Elipsa 2E搭載16黑白灰階E Ink Carta電子紙螢幕、2GHz高效能處理器，提供深色模式，且較上一代升級ComfortLight PRO，可自動調節亮度和色溫，任何光線下都能舒適閱讀，同時減少藍光造成的眼睛疲勞。

為提高閱讀與筆記體驗，全新軟體介面不僅可以輕鬆建立與管理筆記本，亦能透過整合式雲端服務匯出筆記，目前支援Dropbox，Google Drive也即將推出，Kobo Elipsa 2E還可與第三方付費服務「Readwise」相容，您可將畫線、註記同步到 otion、Roam、Evernote等工具，對於喜愛整理書籍重點內容的讀者，透過Readwise服務，將可同步畫線、註記內容至其他筆記軟體，對於閱讀筆記的整理將大大提升其效率。

搭配的Kobo Stylus 2觸控筆也全新升級，模擬圓珠筆的壓力感應功能就像紙上書寫，還可使用觸控筆尾端輕鬆消除錯誤手寫筆記，並可使用按鈕標記段落，不用的時候可以磁吸在側邊，並改為充電式設計，攜帶外出使用更方便。