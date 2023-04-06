聽新聞
test
0:00 / 0:00
繼超商還書 板橋5間全家設漂書站讓你「喜歡就帶回家」
繼與全家便利商店合作「超商還書」服務後，新北市立圖書館再度全家合作，在板橋5間超商座位區內設置「主題漂書站」，提供用餐民眾免費閱讀，沒看完或喜歡書籍還可以直接帶回家。
新北市立圖書館長王錦華說，近來越來越多人使用超商座位區用餐休息，因此再度與全家合作，在休息區內設置漂書據點，希望提高閱讀的「便利性」，讓書唾手可得，喜歡還可以直接把書帶回家，讓超商成為閱讀推動的好鄰居。
新北市立圖書館說，新北市將閱讀觸角從圖書館擴散至捷運站、公車、美容院、社區，在城市各處打造閱讀角落，讓閱讀可以跟市民生活更緊密地結合。此次透主題漂書，與板橋區新府店、大雅店、板農店、廣榮店與華德店等5間全家合作，分享5大類，包括文學類、旅遊類、兒童繪本類、美食類與藝術類，民眾除了可以免費自由取閱，有興趣也可以帶回家閱讀。
此外，新北市立圖書館4月8日將於板橋廣榮店推出「美食真人圖書」快閃活動，民眾可免費喝全家美式咖啡、閱讀交流。4月8日至15日至全家漂書站點，拍下書籍與漂書櫃的合照，上傳至「I READ YOU新北市漂書站」網站，還可獲得小禮物。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言