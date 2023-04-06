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繼超商還書 板橋5間全家設漂書站讓你「喜歡就帶回家」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
繼與全家便利商店合作超商還書服務，新北市立圖書館再度與板橋5間全家便利商店合作，設置「主題漂書站」。圖／新北市立圖書館提供
繼與全家便利商店合作超商還書服務，新北市立圖書館再度與板橋5間全家便利商店合作，設置「主題漂書站」。圖／新北市立圖書館提供

繼與全家便利商店合作「超商還書」服務後，新北市立圖書館再度全家合作，在板橋5間超商座位區內設置「主題漂書站」，提供用餐民眾免費閱讀，沒看完或喜歡書籍還可以直接帶回家。

新北市立圖書館長王錦華說，近來越來越多人使用超商座位區用餐休息，因此再度與全家合作，在休息區內設置漂書據點，希望提高閱讀的「便利性」，讓書唾手可得，喜歡還可以直接把書帶回家，讓超商成為閱讀推動的好鄰居。

新北市立圖書館說，新北市將閱讀觸角從圖書館擴散至捷運站、公車、美容院、社區，在城市各處打造閱讀角落，讓閱讀可以跟市民生活更緊密地結合。此次透主題漂書，與板橋區新府店、大雅店、板農店、廣榮店與華德店等5間全家合作，分享5大類，包括文學類、旅遊類、兒童繪本類、美食類與藝術類，民眾除了可以免費自由取閱，有興趣也可以帶回家閱讀。

此外，新北市立圖書館4月8日將於板橋廣榮店推出「美食真人圖書」快閃活動，民眾可免費喝全家美式咖啡、閱讀交流。4月8日至15日至全家漂書站點，拍下書籍與漂書櫃的合照，上傳至「I READ YOU新北市漂書站」網站，還可獲得小禮物。

繼與全家便利商店合作超商還書服務，新北市立圖書館再度與板橋5間全家便利商店合作，設置「主題漂書站」。圖／新北市立圖書館提供
繼與全家便利商店合作超商還書服務，新北市立圖書館再度與板橋5間全家便利商店合作，設置「主題漂書站」。圖／新北市立圖書館提供

圖書館 超商

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