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TOTO NEOREST系列4新品時尚登場 外型超美、除菌功能再進化

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
TOTO台北旗艦「奢華別緻」展間以大理石材質，搭配NEOREST LS一體形除菌全自動馬桶，側邊光澤金屬飾條與空間金屬色調相呼輝映，營造怡然雅緻的氣氛。圖／TOTO提供
TOTO台北旗艦「奢華別緻」展間以大理石材質，搭配NEOREST LS一體形除菌全自動馬桶，側邊光澤金屬飾條與空間金屬色調相呼輝映，營造怡然雅緻的氣氛。圖／TOTO提供

家中最私密、專屬個人的地方，當屬衛浴空間了，隨著消費者越來越重視舒適、潔淨，再加上觀察到市場中古屋翻修需求居高不下，TOTO近期推出一系列NEOREST一體形除菌全自動馬桶新品，除了滿足不同空間風格需求，更在更多款式導入電解除菌水技術，透過智慧貼心的設計，讓日常保養與清潔更加便利輕鬆。

繼2018年TOTO於台灣發表NEOREST COLLECTIONS系列，今年再推出「NEOREST NX」、｢NEOREST LS｣、｢NEOREST AS｣、｢NEOREST RS｣共4款新品，外型上NEOREST LS以優雅時尚的流線設計融入環境，加入金屬飾條增添空間層次，更提供黑色、鎳色、銀色3種色彩遙控器方便消費者搭配室內空間風格；NEOREST AS則是以筆直俐落的線條，展現簡約洗鍊之美；衛浴空間比較精巧的民眾，則可選擇外型溫潤圓順又小巧的NEOREST RS。

疫情後消費者對「除菌」意識更為提升，TOTO首創的電解水除菌技術，擁有99%除菌效果，可以分解污物，使污垢難以殘留，常保馬桶內壁、噴嘴的潔淨，今年更將電解除菌水技術擴大運用於時常被忽略卻容易藏污納垢的「便座底部前緣」，電解除菌水均勻噴灑，抑制髒污累積，帶來更全面的潔淨。而為了讓打掃更輕鬆，除了消除便座接縫與凹槽，防止污垢積聚，現在更增加打掃時能輕鬆抬升便蓋的設計，方便擦拭便蓋與馬桶間的縫隙，清潔更有效率。

近期，TOTO於台北信義區的展示旗艦店也重新改裝完成，現場示範「奢華別緻」、「現代摩登」、「自然木質」等台灣民眾喜愛的主流衛浴風格，搭配NEOREST一體形除菌全自動馬桶新品，以及淋浴龍頭、浴缸、扶手，甚至貼心針對熟齡族群安全使用需求貼心打造，為居家衛浴空間帶來全新風格。

TOTO台北旗艦店「摩登現代」風格展間，選用大面積中性色調磁磚，揉合NEOREST AS一體形除菌全自動馬桶的俐落外型，整體空間簡約時尚。圖／TOTO提供
TOTO台北旗艦店「摩登現代」風格展間，選用大面積中性色調磁磚，揉合NEOREST AS一體形除菌全自動馬桶的俐落外型，整體空間簡約時尚。圖／TOTO提供
TOTO台北旗艦店「自然風格」展間，搭配外形圓潤的NEOREST RS一體形除菌全自動馬桶，將衛浴場所打造成洗滌疲憊的私享空間。圖／TOTO提供
TOTO台北旗艦店「自然風格」展間，搭配外形圓潤的NEOREST RS一體形除菌全自動馬桶，將衛浴場所打造成洗滌疲憊的私享空間。圖／TOTO提供

馬桶 疫情

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