TOTO NEOREST系列4新品時尚登場 外型超美、除菌功能再進化

家中最私密、專屬個人的地方，當屬衛浴空間了，隨著消費者越來越重視舒適、潔淨，再加上觀察到市場中古屋翻修需求居高不下，TOTO近期推出一系列NEOREST一體形除菌全自動馬桶新品，除了滿足不同空間風格需求，更在更多款式導入電解除菌水技術，透過智慧貼心的設計，讓日常保養與清潔更加便利輕鬆。

繼2018年TOTO於台灣發表NEOREST COLLECTIONS系列，今年再推出「NEOREST NX」、｢NEOREST LS｣、｢NEOREST AS｣、｢NEOREST RS｣共4款新品，外型上NEOREST LS以優雅時尚的流線設計融入環境，加入金屬飾條增添空間層次，更提供黑色、鎳色、銀色3種色彩遙控器方便消費者搭配室內空間風格；NEOREST AS則是以筆直俐落的線條，展現簡約洗鍊之美；衛浴空間比較精巧的民眾，則可選擇外型溫潤圓順又小巧的NEOREST RS。

疫情後消費者對「除菌」意識更為提升，TOTO首創的電解水除菌技術，擁有99%除菌效果，可以分解污物，使污垢難以殘留，常保馬桶內壁、噴嘴的潔淨，今年更將電解除菌水技術擴大運用於時常被忽略卻容易藏污納垢的「便座底部前緣」，電解除菌水均勻噴灑，抑制髒污累積，帶來更全面的潔淨。而為了讓打掃更輕鬆，除了消除便座接縫與凹槽，防止污垢積聚，現在更增加打掃時能輕鬆抬升便蓋的設計，方便擦拭便蓋與馬桶間的縫隙，清潔更有效率。