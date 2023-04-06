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中國活泥鰍動物用藥殘留違規 2222公斤邊境攔截

中央社／ 台北6日電

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，一批從中國進口的活泥鰍被檢出動物用藥殘留含量不符規定，是過去半年來首見，全數2222公斤遭邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有11項檢驗不合格產品，如西班牙聖萊恩綠橄欖、智利油桃、印尼冷凍油魚卵等，分別被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有一批從中國大陸進口的「活泥鰍（LIVELOACH）」，被檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.04ppm不符合規定，共2222公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體聯訪表示，依規定，恩氟喹啉羧酸雖屬動物用藥殘留標準准用藥物，但僅限於牛、豬、家禽等，並未准用於水產品，按規定不得檢出。

陳慶裕說，這項產品是過去半年來首度檢出違規，會先針對這進口商自中國進口相同產品抽驗比例，自2%至10%提高為20%至50%。

針對活體水產品邊境檢驗，陳慶裕解釋，活體水產品進口時，須經過輸入查驗，將依據相關衛生規定，如動物用藥、污染物標準等進行檢驗，符合規定才放行，與一般產品管制措施相同。

此外，這次還有一批從日本進口的「麝香葡萄汁SHINE MUSCAT JUICE（FROZEN）」 檢出重金屬含量不符規定。

陳慶裕表示，這是日本果汁產品2年來首度出現重金屬殘留違規，進口量為17公斤全數退運或銷毀，後續也將針對這名廠商進口相同產品，提高抽驗比例為20%至50%。

食藥署 日本

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