吳卓源辣秀美腿演繹初夏美鞋 大玩變色印花好新鮮、必備無重力腳感

溫度逐漸上升，將迎來初夏氣候，是時候換下繁複多層次搭配，呈現清爽簡約的季節了。於是運動品牌PUMA選在此刻推出Teveris NITRO氮氣漫步鞋，以純粹同色調組合呈現出小清新；Converse則有曬出彩系列，將經典CHUCK 70鞋，注入炫彩設計，讓造型有更多的創意可能。

在簡約時尚蔚為風潮的時刻，PUMA以復刻老爹鞋層層堆疊的外型完成Teveris NITRO氮氣漫步鞋，還找來品牌大使吳卓源來演繹這款專為女孩打造的鞋。Teveris NITRO氮氣漫步鞋利用米灰色鞋面包覆，透過皮革、麂皮及透氣網布等異材質拼接出深淺層次。除了清新低調的外觀，PUMA還在其加厚式流線中底層注入NITRO專業氮氣中底，提供「輕量」與「高緩衝」並存的機能，讓腳感彷彿在無重力漫步般舒適。

Converse這季有曬出彩系列，將經典CHUCK 70鞋，注入炫彩設計，讓造型有更多的創意可能。圖／Converse提供

而Converse這季則有曬出彩系列的推出，讓經典的CHUCK 70和CHUCK 70 PLUS鞋款，有著全新風貌。Converse利用變色印花，裝飾在鞋款的側面圓標、後跟條、三星標和鞋帶處，在太陽底下或是經過紫外線光的照射，就會轉變成不同顏色。換而言之，Converse希望透過上市這系列鞋款，讓消費者更能擁抱戶外生活，還能跟自己的愛鞋產生互動，概念相當有趣。

Converse曬出彩系列CHUCK 70 OX鞋，2,680元。圖／Converse提供

Converse曬出彩系列CHUCK 70 HI鞋，2,880元。圖／Converse提供

Converse曬出彩系列CHUCK 70 PLUS鞋，3,280元。圖／Converse提供