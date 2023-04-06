走路就到清水寺、二条城！京都推薦「5間豪華住宿」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
京都二條城悅柳酒店可欣賞四季變遷自然之美，享受高雅時光。圖／京都市台灣推廣事務所提供
京都二條城悅柳酒店可欣賞四季變遷自然之美，享受高雅時光。圖／京都市台灣推廣事務所提供

充滿魅力的「京都」是許多旅客赴日本的必遊之地。歷經3年疫情之後，也有許多新開幕的飯店，為旅人提供優質的住宿體驗。京都市台灣推廣事務所即推薦鄰近清水寺、祇園、二条城等景點的5間豪華住宿地點，包含有新開幕飯店、百年歷史的迎賓館，帶來各具特色的享受。

【NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO】

NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO於2022年4月新開幕，以簡約又富有設計感的裝潢，搭配使用京都傳統工藝配件，從家具到燈具等細節都十分講究，顯現京都之美。空間也展示許多現代藝術家作品，以現代藝術全新詮釋古都的傳統之美。一樓設有每天現烤出爐的麵包店，並設有頂樓露天酒吧、冥想室、抹茶、咖啡、調香體驗等多項項目，讓住宿體驗更豐富。徒步即可至清水寺以及祇園等地。

【京都凱悅嘉軒酒店（HYATT PLACE KYOTO）】

京都凱悅嘉軒酒店是在2022年4月由凱悅飯店集團於京都開設的第三間集團飯店。客房擁有簡潔高雅的設計，並以讓住宿旅客24小時都可享受輕鬆便利的服務為理念，提供可以24小時供應輕食及飲料的LOBBY BAR，健身房也是24小時開放。全館客房必備的大窗戶、可放鬆的沙發空間，讓旅客能享受寬敞舒適的住宿體驗。酒店除了可直通地下鐵烏丸線丸太町站外，二条城也在徒步區內。

【京都二條城悅柳酒店】

同樣比鄰二条城的「京都二條城悅柳酒店」，是由新加坡悅榕集團於2022年3月首次進軍日本所開設的豪華飯店。為向京都悠久的歷史及傳統工藝致敬，將其融入整體設計之中，創作出簡約洗鍊卻能讓人放鬆充電的空間。近距離地感受歷史文化之美的同時，也能在開放的日式庭園廣闊空間，欣賞四季變遷自然之美，享受高雅時光。

【長樂館】

建造於1909年的長樂館，已擁有百年歷史，原作為招待賓客的迎賓館，已招待過不少重量級歷史人物。建築融合英、美、法、中、日式各國特色，彷彿一座藝術寶庫，也被認定為京都市有形文化財。僅有6間的客房，間間都能眺望京都市區美景，並設置有暖爐。房內用品也十分考究，包括京都清水燒的茶具、SOU・SOU設計的睡衣、京都友禪染信玄袋、京都品牌化妝品等，處處細節彰顯京都製作工藝或設計品牌之特色。除了鄰近賞櫻景點圓山公園之外，住客也可散步至清水寺、高台寺、知恩院等京都名勝。

【Hilton Garden Inn京都四条烏丸】

2022年11月剛開幕的Hilton Garden Inn京都四条烏丸，為希爾頓花園酒店系列進駐日本的首家飯店。裝潢以木製為基調，融合日式的傳統要素，加上不失時尚的現代設計，帶來舒適的視覺效果及令人自在放鬆的氛圍。房客徒步即可至祇園及錦市場，帶來地利之便。

建造於1909年的長樂館，至今已擁有百年歷史。圖／京都市台灣推廣事務所提供
建造於1909年的長樂館，至今已擁有百年歷史。圖／京都市台灣推廣事務所提供
2022年4月開幕的京都凱悅嘉軒酒店，擁有簡潔高雅的設計。圖／京都市台灣推廣事務所提供
2022年4月開幕的京都凱悅嘉軒酒店，擁有簡潔高雅的設計。圖／京都市台灣推廣事務所提供
NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO於2022年4月開幕。圖／京都市台灣推廣事務所提供
NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO於2022年4月開幕。圖／京都市台灣推廣事務所提供
Hilton Garden Inn京都四条烏丸，裝潢以木製基調融合日式的傳統要素。圖／京都市台灣推廣事務所提供
Hilton Garden Inn京都四条烏丸，裝潢以木製基調融合日式的傳統要素。圖／京都市台灣推廣事務所提供
長樂館僅有6間客房，間間都能眺望京都市區美景。圖／京都市台灣推廣事務所提供
長樂館僅有6間客房，間間都能眺望京都市區美景。圖／京都市台灣推廣事務所提供
「京都二條城悅柳酒店」是悅榕集團於2022年3月首次進軍日本所開設的豪華飯店。圖／京都市台灣推廣事務所提供
「京都二條城悅柳酒店」是悅榕集團於2022年3月首次進軍日本所開設的豪華飯店。圖／京都市台灣推廣事務所提供
京都凱悅嘉軒酒店步行即可抵達二條城。圖／京都市台灣推廣事務所提供
京都凱悅嘉軒酒店步行即可抵達二條城。圖／京都市台灣推廣事務所提供
NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO館內裝潢簡約又富有設計感。圖／京都市台灣推廣事務所提供
NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO館內裝潢簡約又富有設計感。圖／京都市台灣推廣事務所提供
NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO於頂樓設有露天酒吧。圖／京都市台灣推廣事務所提供
NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO於頂樓設有露天酒吧。圖／京都市台灣推廣事務所提供
Hilton Garden Inn京都四条烏丸，為希爾頓花園酒店系列進駐日本的首家飯店。圖／京都市台灣推廣事務所提供
Hilton Garden Inn京都四条烏丸，為希爾頓花園酒店系列進駐日本的首家飯店。圖／京都市台灣推廣事務所提供

京都 酒店

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