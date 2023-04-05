減少蟲害薰蒸 農委會開放「這兩種」鳳梨緊急防治藥劑

台灣鳳梨外銷今年2月已起跑，至今到日本的鳳梨，因介殼蟲、蛾類，被薰蒸比例居高不下，平均超過三成，影響鳳梨在日本儲運及上架壽命，造成到日本上架的鳳梨過熟，甚至黑心問題頻傳；農委會歸因為農民田間管理不佳，以及集貨場未徹底清潔。

農委會在3月底緊急開放兩款鳳梨藥劑，供農民使用，欲減少蟲害；包括56%大利松水基乳劑、60%大利松乳劑、50%馬拉松水基乳劑，以及50%馬拉松乳劑。

根據農委會藥毒所的植物保護資訊系統顯示，大利松、馬拉松都是殺蟲劑，用於防治水稻二化螟蟲、十字花科蔬菜小菜蛾、鳳梨粉介殼蟲類；以及蔬菜夜蛾、蔥薊馬等防治有幫助，廣泛運用於蔬果中。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，大利松是介殼蟲用藥，農委會高雄農改場及藥毒所依據試驗結果，確認使用方法、安全性、有效性；在3月31日公告大利松為鳳梨緊急防治藥劑，大利松用於防治介殼蟲台灣的殘留容許量為1ppm、日本為0.1ppm，安全採收期為14天；馬拉松為新增藥劑，殘留容許量台灣為1ppm、日本是8ppm；鳳梨榭花後使用第一次，14天後使用第二次，連續兩次後安全採收期為10天。

鄒慧娟說，要過去確實少有這樣的狀況，可能因為氣候變遷，相對發生情況多，試驗改良場所也積極開發使用方法，確認藥劑可有效防治介殼蟲及蛾類；農試所嘉義分所也以IPM輔導農民，清源預防、監測、必要時用藥，採收到包裝，一步一步，希望減少鳳梨鱗翅目蟲害再發生。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，有些藥劑過去沒有開放鳳梨使用，因此外銷常常被發現有蟲，比如介殼蟲、蛾類，這兩款藥劑已經在做試驗，就讓農民使用；因為鳳梨產銷策略聯盟定期都有召開檢討會議，也會聽到農民的聲音，在規範下希望能有多幾支藥劑可供使用，可有預防效果。