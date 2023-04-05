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進入盛產旺季鳳梨產期卻撞期 各界憂心產銷困境

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
進入四月鳳梨盛產季，南部今年產量是最近五年新高，銷售成挑戰。本報資料照片
進入四月鳳梨盛產季，南部今年產量是最近五年新高，銷售成挑戰。本報資料照片

今年鳳梨產期撞期，原本應該由屏東開始向北採收，但現在卻高屏南鳳梨全撞在一起，清明過後進入鳳梨盛產季，大量鳳梨進入市場，各界憂心，今年鳳梨產銷並不樂觀。

立委蘇震清上周(30日)在立法院質詢時說，台南產區3月29日到貨量約2萬台斤，這數量是近5年同期最多，產地價每台斤9.2元比去年同期9.5元還低，今年鳳梨價格讓他很擔心。

農委會主委陳吉仲詢答時表示，今年因氣溫較晚變熱，讓屏東、嘉義、台南等產地產季集中在一起，鳳梨需要多一點時間才會變甜，預估產量5.8萬公噸都在4月產出，農委會以6萬公噸評估，預計加工收購至少處理10%以上，至少7000公噸；加碼收購從每公斤8元提高到12元；企業、各農會採購目標7萬箱，外銷目標2萬公噸。

至於今年外銷鳳梨仍出現黑心蟲害，農委會表示，去年2、3月價格好，農友今年催花將採收期提早至2至4月，但今年早春偏寒，2月底前採收鳳梨寒害品質不穩，加上輸日鳳梨低溫(12至15度)運輸，部分果實內部褐化(黑心)，部分進口商為降低進口損耗，會以優惠成本價格促銷或儘速截切販售。

農委會要求外銷鳳梨在日本通路零售價每公斤不得低於300日圓(含稅)，若有發現品質不佳或低價競售情形，不提供海外拓銷獎勵，以維護台灣鳳梨國際形象。

某鳳梨產銷策略聯盟業者直言，苦口婆心多次，今年是大陸鳳梨禁運的第三年，第一年去日本，台灣鳳梨讓日本驚艷，但如今卻讓日本驚訝；黑心、蟲害薰蒸率太高，「實在太難看」，薰蒸過後的鳳梨過熟，縮短上架銷售時間，這狀況去年就發生了；今年並沒有學到經驗；鳳梨仍未成熟好吃，政策卻引導，趕在2月份就出口要求衝外銷量，沒有足夠的品質，日本市場價格拉不起來。

業者表示，二月、三月台灣地區都還在低溫寒害；即使清明過後，中南部到現在，很多地區晚上仍微涼，鳳梨還沒退酸不會好吃，台農17號金鑽鳳梨需要等到夜溫高後，高夜溫才退酸，四月中下旬會比較好；鳳梨是旱作，若趕上連續降雨，又容易出現肉聲果，不利銷售。

鳳梨 農委會

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