母親節送可愛！Cold Stone「大耳狗冰淇淋蛋糕」享85折

母親節的腳步越來越近，連鎖冰品COLD STONE首次聯名三麗鷗人氣角色「大耳狗喜拿」，推出超萌冰淇淋蛋糕「花花大耳狗」，為媽媽們帶來軟萌的可愛魅力，提前訂購還可享88折優惠。

本次全新推出的「花花大耳狗」聯名蛋糕，以5吋180度頭型蛋糕還原大耳狗喜拿的造型，除了頭上的花環外，還有招牌的一對大耳朵。蛋糕本體使用人氣最高的草莓冰淇淋為基礎，並且搭配上酸甜的藍莓冰淇淋，還有蔓越莓、海綿蛋糕，帶來多層次的口感與莓果滋味。

「花花大耳狗」自4月7日起開始販售，5吋售價1,580元。因應母親節到來，4月7日至5月7日期間，購買任一款冰淇淋蛋糕可享88折優惠，會員可享85折。5月8日至5月14日，購買任一款冰淇淋蛋糕，則可享會員9折優惠。另外購買「花花大耳狗」可加贈專屬外觀提盒，母親節檔期期間，再贈送愛心旗幟組，送完為止。