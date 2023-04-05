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男神心頭好！李敏鎬、許光漢愛包運動感配色線條這樣揹

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使許光漢揹FENDI最新Peekaboo ISeeU XCross包。圖／FENDI提供
品牌大使許光漢揹FENDI最新Peekaboo ISeeU XCross包。圖／FENDI提供

今年春夏，運動感的流暢線條和富有活力的色調，是一款男士背包的時尚重點。FENDI為男用Peekaboo包款系列新增添的最新成員Peekaboo ISeeU XCross，保有FENDI的重要設計密碼，以小巧體積及修長外型演繹活動力，包身內有兩個實用隔層和卡夾，可容納所有男性日常出門必備的手機錢包等必需品。

Peekaboo ISeeU XCross包身使用Peekaboo系列的招牌Cuoio Romano皮革製作，並略加襯墊，配可調節拆卸且飾有FENDI字樣的斜背布質肩帶，提供充滿玩心的配色與陸海空三個元素相互呼應：瀝青灰、黑色等經典顏色，搭配2023春夏男裝系列裡鮮豔的綠色、強烈的藍色和耀眼的橙色等明亮花俏的顏色，還可搭配各種色彩繽紛的吊飾，以充滿趣味的迷你Baguette包款、FENDI Clouds圖案涼鞋和水桶包等彰顯個人風格。

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）旗下深受喜愛的Taigarama皮件，今年夏季則換上霓虹黃、邁阿密綠和光學白等清新酷炫的1980年代風格配色。充滿運動風格的單品採用路易威登帆布及印有品牌代表性Monogram圖案的Taiga皮革製作，本季更湍出全新的霓虹黃Duo Slingbag包，以及讓出門變Weekend Tote包，百搭設計為日常增添活潑氣息。

造型前衛、引領潮流的斜背式Duo單肩斜背包款，拉鍊採用極為實用的側邊設計、搭配可拆式圓形拉鍊小包和可調式肩帶，可配合多種場合調整使用。 柔軟的Taigarama Weekend托特包，設計靈感源自於路易威登的經典單品，寬敞的主要置物夾層搭配三個內袋，附光滑皮革的雙手柄及可拆卸的可調式編織肩帶。本季除了包款與小皮件，還有霓虹黃或邁阿密綠的可調式編織肩帶，可隨心所欲搭配為經典包款換上令人耳目一新的夏季氣息。

品牌大使韓星李敏鎬揹FENDI最新Peekaboo ISeeU XCross包。圖／FENDI提供
品牌大使韓星李敏鎬揹FENDI最新Peekaboo ISeeU XCross包。圖／FENDI提供
路易威登KEEPALL BANDOULIÈRE 50光學白色旅行袋，10萬2,000元。圖／路易威登
路易威登KEEPALL BANDOULIÈRE 50光學白色旅行袋，10萬2,000元。圖／路易威登
路易威登Duo 霓虹黃色斜背包，70,500元。圖／路易威登
路易威登Duo 霓虹黃色斜背包，70,500元。圖／路易威登
FENDI Peekaboo ISeeU XCross藍色款，11萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU XCross藍色款，11萬2,000元。圖／FENDI提供
路易威登深受消費者喜愛的Taigarama皮件系列在2023年夏季推出新品。圖／路易威登
路易威登深受消費者喜愛的Taigarama皮件系列在2023年夏季推出新品。圖／路易威登
FENDI Peekaboo ISeeU XCross橘色款，11萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU XCross橘色款，11萬2,000元。圖／FENDI提供
路易威登Discovery邁阿密綠色後背包，83,500元。圖／路易威登
路易威登Discovery邁阿密綠色後背包，83,500元。圖／路易威登
品牌大使韓星李敏鎬揹FENDI最新Peekaboo ISeeU XCross包。圖／FENDI提供
品牌大使韓星李敏鎬揹FENDI最新Peekaboo ISeeU XCross包。圖／FENDI提供
路易威登深受消費者喜愛的Taigarama皮件系列在2023年夏季推出新品。圖／路易威登
路易威登深受消費者喜愛的Taigarama皮件系列在2023年夏季推出新品。圖／路易威登
FENDI本季推出搭配性高且容量十足的Peekaboo ISeeU XCross包款。圖／FENDI提供
FENDI本季推出搭配性高且容量十足的Peekaboo ISeeU XCross包款。圖／FENDI提供

許光漢 李敏鎬

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