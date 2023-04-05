男神心頭好！李敏鎬、許光漢愛包運動感配色線條這樣揹
今年春夏，運動感的流暢線條和富有活力的色調，是一款男士背包的時尚重點。FENDI為男用Peekaboo包款系列新增添的最新成員Peekaboo ISeeU XCross，保有FENDI的重要設計密碼，以小巧體積及修長外型演繹活動力，包身內有兩個實用隔層和卡夾，可容納所有男性日常出門必備的手機錢包等必需品。
Peekaboo ISeeU XCross包身使用Peekaboo系列的招牌Cuoio Romano皮革製作，並略加襯墊，配可調節拆卸且飾有FENDI字樣的斜背布質肩帶，提供充滿玩心的配色與陸海空三個元素相互呼應：瀝青灰、黑色等經典顏色，搭配2023春夏男裝系列裡鮮豔的綠色、強烈的藍色和耀眼的橙色等明亮花俏的顏色，還可搭配各種色彩繽紛的吊飾，以充滿趣味的迷你Baguette包款、FENDI Clouds圖案涼鞋和水桶包等彰顯個人風格。
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）旗下深受喜愛的Taigarama皮件，今年夏季則換上霓虹黃、邁阿密綠和光學白等清新酷炫的1980年代風格配色。充滿運動風格的單品採用路易威登帆布及印有品牌代表性Monogram圖案的Taiga皮革製作，本季更湍出全新的霓虹黃Duo Slingbag包，以及讓出門變Weekend Tote包，百搭設計為日常增添活潑氣息。
造型前衛、引領潮流的斜背式Duo單肩斜背包款，拉鍊採用極為實用的側邊設計、搭配可拆式圓形拉鍊小包和可調式肩帶，可配合多種場合調整使用。 柔軟的Taigarama Weekend托特包，設計靈感源自於路易威登的經典單品，寬敞的主要置物夾層搭配三個內袋，附光滑皮革的雙手柄及可拆卸的可調式編織肩帶。本季除了包款與小皮件，還有霓虹黃或邁阿密綠的可調式編織肩帶，可隨心所欲搭配為經典包款換上令人耳目一新的夏季氣息。
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