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萊雅集團斥資771億買下Aesop　獨特文青特質還能保留？

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Aesop將成為萊雅集團旗下一員。圖／Aesop提供
Aesop將成為萊雅集團旗下一員。圖／Aesop提供

受到許多文青喜愛，堅持天然的澳洲保養品牌Aesop，被國際美妝集團萊雅確認收購，以25.3億美金（約台幣771億元）的金額買下，預計將在今年第三季完成交易，屆時Aesop將加入國際大集團行列，未來的品牌走向讓人期待。

Aesop於1987年於澳洲創立，之後被巴西化妝品集團Natura＆Co買下，而買下後才短短10年內，Aesop的營業額快速成長，在台灣也迅速拓點，以獨特的文學、藝術與極簡、文青風格，收攏一群死忠的消費者。

但從去年底開始，就傳出Natura＆Co有意出售Aesop，吸引不少國際集團蠢蠢欲動，外傳包括LVMH、日本資生堂、萊雅集團都有意收購，當時也傳出出售價格會超過20億美金。

為甚麼Aesop那麼有價值？主要就是在小眾美妝品牌崛起，且Aesop本身特質與風格明確，產品堅持不做動物實驗，也不使用會危害人體的添加劑，加上每間店舖都會因應在地風格而調整，與國際保養品牌的一致性有所不同，而且也不打價格戰，審慎推出新品等，重點是營業額還快速成長，平均每年成長20%，最高還曾經成長50%，讓許多國際集團都想買下。

且Aesop在去年進軍大陸，已經開設2間門市，據了解業績成長更是驚人。難怪也傳出大陸的春華資本，最後也有出價想要買下Aesop。不過最後萊雅集團，以高於市場預估的金額搶下。

不過Aesop加入國際大型美妝集團後，未來品牌的走向與調整，還是讓很多人既期待又怕受傷害。

Aesop每間門市，都各自不同，且融入在地風格。圖／Aesop提供
Aesop每間門市，都各自不同，且融入在地風格。圖／Aesop提供

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