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H&M聯名MUGLER完整造型搶先看！4大亮點讓人非買不可

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
2023 H&M與MUGLER聯名系列Lookbook，由Lengua掌鏡拍攝、Haley Wollens擔任造型師。圖／H&M提供
2023 H&M與MUGLER聯名系列Lookbook，由Lengua掌鏡拍攝、Haley Wollens擔任造型師。圖／H&M提供

H&M與設計師聯名系列，睽違兩年後正式在5月11日回歸，此次找來在歐美時尚圈討論度極高，包括超模Bella Hadid、歌手Dua Lipa和天團Blackpink都喜愛的MUGLER打造全新系列。而隨著開賣時間越近，H&M也曝光完整的造型Lookbook，可看見滿滿的MUGLER招牌設計，讓人忍不住希望可以快點入手。

H&M首度與MUGLER聯名，特別的是從企劃的一開始，已故品牌創辦人兼設計師Thierry Mugler先生，也曾參與部分的設計，因此別具意義。關於聯名系列，MUGLER現任創意總監Casey Cadwallader也說「這個系列對MUGLER來說是一個分水嶺，讓我們得以頌揚品牌歷史，並擁有摯愛作品的機會，因為此次合作包括我們的許多招牌設計」。H&M創意顧問Ann-Sofie Johansson更表示「這系列每一款都彰顯了一個偉大的時代」，因此我們整理了聯名系列4大亮點，讓你看完之後就有非買不可的理由。

【必買4大亮點】

★從曝光的Lookbook亦能看到許多Thierry Mugler先生在80、90年代的所創造的經典設計，推出復刻版本，絕對是時裝迷必須擁有。因為這些設計早就是博物館等級的款式了，能穿上身機會難得。

★H&M與MUGLER聯名，不只提供了多款性感女裝，還首度推出了MUGLER都沒有的男裝系列。而且輪廓跟概念與女裝如出一轍，若男性消費者不怕裸露的設計，不妨可當作嚐鮮的選擇。

★不只有再製經典款設計，此次聯名系列，還能看到MUGLER目前亦有銷售的款式。像是馬甲式剪裁腰部帶有鏤空薄紗設計的西裝外套、丹寧夾克等，預計只要花原作約十分之一的價格即可擁有。

★配件的推出也是H&M與MUGLER聯名系列一大亮點，更是造型的好幫手。這系列將提供薄紗長手套、袋包、圍巾、裹身裝飾性金屬鍊，以及不同比例和形狀的耳環和項鍊，從淚滴到招牌的星星圖案都有。

2023 H&M與MUGLER聯名系列Lookbook，由Lengua掌鏡拍攝、Haley Wollens擔任造型師。圖／H&M提供
2023 H&M與MUGLER聯名系列Lookbook，由Lengua掌鏡拍攝、Haley Wollens擔任造型師。圖／H&M提供
2023 H&M與MUGLER聯名系列Lookbook，由Lengua掌鏡拍攝、Haley Wollens擔任造型師。圖／H&M提供
2023 H&M與MUGLER聯名系列Lookbook，由Lengua掌鏡拍攝、Haley Wollens擔任造型師。圖／H&M提供
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2023 H&M與MUGLER聯名系列Lookbook，由Lengua掌鏡拍攝、Haley Wollens擔任造型師。圖／H&M提供
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