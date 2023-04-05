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安海瑟薇U型胸線馬甲美秀雪胸 與李宇春「翻牌」粉絲驚

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
安海瑟薇演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
安海瑟薇演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供

Versace推出全新的ICONS系列，並請來美國女星安海瑟薇（Anne Hathaway）和中國大陸歌手李宇春演繹形象廣告，由著名攝影師雙人組Mert & Marcus掌鏡拍攝，呈現這個橫跨四季、散發獨特獨特女性魅力、專為女性日常生活打造的ICONS系列單品。全系列自即日起於Versace各大精品店和官網Versace.com上市。李宇春在社群發布消息更引起粉絲驚訝、紛紛問是否「翻牌」不再代言古馳（GUCCI）？原來因為不同系列訴求，因此形成雙品牌同時均有代言的狀況。

「這些奢華的時裝以極簡的方式充分展示出女性身材的柔美與力量。」Versace首席創意長Donatella Versace說：「這一系列的每件衣服我都會穿，多年來我一直穿著類似這樣的服裝。女人的多面性是Versace設計的靈感源泉。 身穿Versace給這些女性帶來的是體貼、自信與驚豔。 這也是一位ICON理應傳達的感覺！」

以品牌精妙剪裁技術及豐富的設計經驗為基礎，系列率先推出的單品中，以安海瑟薇廣告中所穿著的魚骨緊身馬甲再現Versace經典的沙漏型腰身設計，成為該系列的核心亮點。具有雕塑美感的緊身馬甲，搭配牛仔褲或訂製褲裝，以及全新背心；精緻剪裁的黑色針織連身裙，衣帶裝飾Medusa '95徽章圖案，設計靈感取自1995年Atelier Versace春季高級訂製系列的雋永之作。還有一套黑色修身Grain de Poudre羊毛DV長褲西服套裝、以及一款柔軟的黑色皮質夾克。幾何圖形、線條簡潔的Greca Goddess迷宮女神斜背包，則是ICON系列的主打配件。

李宇春演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
李宇春演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
安海瑟薇演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
安海瑟薇演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
李宇春演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
李宇春演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
安海瑟薇演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
安海瑟薇演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
李宇春演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
李宇春演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
安海瑟薇演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
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安海瑟薇演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
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李宇春演繹Versace全新ICONS系列形象廣告。圖／Versace提供
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