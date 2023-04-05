安海瑟薇U型胸線馬甲美秀雪胸 與李宇春「翻牌」粉絲驚

Versace推出全新的ICONS系列，並請來美國女星安海瑟薇（Anne Hathaway）和中國大陸歌手李宇春演繹形象廣告，由著名攝影師雙人組Mert & Marcus掌鏡拍攝，呈現這個橫跨四季、散發獨特獨特女性魅力、專為女性日常生活打造的ICONS系列單品。全系列自即日起於Versace各大精品店和官網Versace.com上市。李宇春在社群發布消息更引起粉絲驚訝、紛紛問是否「翻牌」不再代言古馳（GUCCI）？原來因為不同系列訴求，因此形成雙品牌同時均有代言的狀況。

「這些奢華的時裝以極簡的方式充分展示出女性身材的柔美與力量。」Versace首席創意長Donatella Versace說：「這一系列的每件衣服我都會穿，多年來我一直穿著類似這樣的服裝。女人的多面性是Versace設計的靈感源泉。 身穿Versace給這些女性帶來的是體貼、自信與驚豔。 這也是一位ICON理應傳達的感覺！」