更多JENNIE很可以！CHANEL 22包影片雙JENNIE太可愛了

「香奈兒是永遠的經典，我深受品牌歷史和優雅風格啟發。這款包完美體現維吉妮維婭的願景，CHANEL 22 反映出她獨特的氣場。」香奈兒品牌大使JENNIE說。

CHANEL 22包款於2022春夏高級時裝秀上首次亮相，並立刻成為品牌最新的象徵性包款。延續去年由莉莉蘿絲戴普（Lily- Rose Depp）、瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）和惠特妮皮克（Whitney Peak）演繹的三支形象廣告影片，香奈兒釋出最新由JENNIE擔綱演出的形象影片，同樣攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡、以自信為主題，JENNIE演繹最新推出的迷你尺寸款式，在猶如童話般的傳統韓屋場景中，以「2個人間奈兒兒」的夢幻方式呈現！

這次的拍攝，Inez & Vinoodh希望能透過虛構、古靈精怪、長著一對美麗翅膀的「第二個 JENNIE」，展現這位K-pop明星光鮮亮麗以外，像常人一般有點不完美、混亂、幽默、瘋癲歡樂的人格；除了呈現性格的多面向，同時容許一些失序的情況存在：我們不只要追求完美，更要追求快樂。JENNIE在片中一人分飾兩角，但透過影片可以發現，這兩個角色其實正代表著她的不同面貌，兩者兼具、不可分割且同時並存：一面是追求完美主義的韓國流行音樂人氣明星，另一面則是幽默風趣、不受拘束的年輕女子。