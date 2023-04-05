更多JENNIE很可以！CHANEL 22包影片雙JENNIE太可愛了
「香奈兒是永遠的經典，我深受品牌歷史和優雅風格啟發。這款包完美體現維吉妮維婭的願景，CHANEL 22 反映出她獨特的氣場。」香奈兒品牌大使JENNIE說。
CHANEL 22包款於2022春夏高級時裝秀上首次亮相，並立刻成為品牌最新的象徵性包款。延續去年由莉莉蘿絲戴普（Lily- Rose Depp）、瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）和惠特妮皮克（Whitney Peak）演繹的三支形象廣告影片，香奈兒釋出最新由JENNIE擔綱演出的形象影片，同樣攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡、以自信為主題，JENNIE演繹最新推出的迷你尺寸款式，在猶如童話般的傳統韓屋場景中，以「2個人間奈兒兒」的夢幻方式呈現！
這次的拍攝，Inez & Vinoodh希望能透過虛構、古靈精怪、長著一對美麗翅膀的「第二個 JENNIE」，展現這位K-pop明星光鮮亮麗以外，像常人一般有點不完美、混亂、幽默、瘋癲歡樂的人格；除了呈現性格的多面向，同時容許一些失序的情況存在：我們不只要追求完美，更要追求快樂。JENNIE在片中一人分飾兩角，但透過影片可以發現，這兩個角色其實正代表著她的不同面貌，兩者兼具、不可分割且同時並存：一面是追求完美主義的韓國流行音樂人氣明星，另一面則是幽默風趣、不受拘束的年輕女子。
以全新迷你版本亮相的CHANEL 22包，將流行文化完美融入香奈兒的各式經典元素：菱格紋皮革、與皮革交織的金屬鍊帶，以及鏤空雙C 「CHANEL Paris」金屬圓形吊牌。一如系列中的托特包與後背包款，迷你尺寸的CHANEL 22包款是日常生活最實用的百搭包款。JENNIE更大方分享自己的CHANEL 22包內容：「CHANEL 22包款設計非常美又很實用，還有各種材質和尺寸可以選擇，任何造型搭配它都很時髦。我可以帶著CHANEL 22包款去任何地方！和朋友聚會，去散步或日常工作都可以。事實上我一定會隨身攜帶耳機，可以聽音樂，檢視自己的表現。我的耳機放進CHANEL 22剛剛好！」
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