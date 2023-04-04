達菲、玲娜貝爾出沒！香港迪士尼「達菲同萌遊」新登場
即日起至6月22日期間，香港迪士尼樂園度假區推全新Fans-tasy體驗「達菲與好友同萌遊」，特別打造全新的達菲與好友遊玩區，還有全新的主題商品、主題美食，讓粉絲們盡情釋放童心。
走進達菲與好友遊玩屋，賓客即可置身於這群朋友們天真又可愛的故事世界。包括有達菲與好友的起居室，以及可琦安的廚房。透過擴增實境技術（AR）等互動體驗，萌粉更可與奧爾梅爾在海岸邊享受音樂、參觀傑拉多尼的藝術廊，並在玲娜貝爾的森林迷宮數數蝴蝶！達菲與好友已換上春日新裝，準備好與遊客們見面玩耍。
除此之外，達菲也已預備好於樂園迎接賓客，帶來多個春日驚喜。包括在小鎮大街火車站前，設有首個以花卉砌成的達菲頭像；往樂園內走多幾步，萌粉即可在小鎮廣場見到達菲與好友的巨型塑像擺設；美國小鎮大街的仿煤氣燈柱上，也有達菲與好友主題的花卉裝飾，亦是萌粉必到打卡之處。多個來自達菲與好友定格動畫細節的小驚喜，也隱藏於樂園不同角落。賓客還可在動畫藝術教室中，學習畫復活節主題的達菲與好友。
除了主題體驗，香港迪士尼樂園也準備多款主題商品，包括有全新的達菲與好友主題頭箍、迷你絨毛玩偶裝飾，還有37吋的巨型絨毛玩偶，以及懶骨頭、茶几、地毯等遊玩屋主題家具，以及水壺、野餐墊等春季主題品項。同時餐廳也提供有全新的「達菲與好友下午茶」及主題調飲、蛋糕、軟雪糕等點心。針對想要擁有更多體驗的粉絲，香港迪士尼樂園酒店也打造「LinaBell萌粉世界」主題客房。
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