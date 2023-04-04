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普發現金提前入帳 大潤發買家電滿額現折省很大 愛買量販限時3天買6千送6千

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
政府普發現金6千元，愛買量販限時3日買6千送6千。圖／愛買量販提供
政府普發現金6千元，愛買量販限時3日買6千送6千。圖／愛買量販提供

部分民眾已經收到銀行搶先發放的普發現金6,000元，不管是買高單價家電，還是日常用品囤貨，趕快計畫一下要買什麼最划算！

大潤發為涼夏做準備，推出夏季家電早買早優惠活動，即日起至5月17日指定品牌冷氣最高省萬元，購買任一台空調、冰箱、滾筒洗衣機，單品滿25,000元現折888元，刷聯名卡還可獨享最高發幣10倍送、限量現金抵用券。即日起至5月3日還可享刷卡滿額禮，只要單筆分期滿10,000元送200元大潤發現金抵用券，大潤發聯名卡限量2,500份、台新信用卡限量500份。

特別推薦大金家用變頻空調系列，即日起至7月31日前，購買指定機種，享現金回饋每組2,000～5,000元，現買現折，搭配政府補助及退稅，每台最高再省5,000元，等於最高可享萬元優惠，若使用大潤發聯名卡支付，優惠疊加等於每組不到25,000元。活動期間買大金家用變頻空調系列，還可加碼抽暢銷車款TOYOTA COROLLA CROSS。另外還有買BOSCH洗碗機送BOSCH吸塵器、買DC風扇單品，每1,000元現折100元，鼓勵民眾早買早享受。

愛買量販則自4月7日起推出5大優惠回饋消費者，包括4月7日至4月9日限時3天全館消費滿千送千，最高送6千；同步串連6大公益團體推出11組愛心認購商品，使用HAPPY GO Pay認購任一組，限量加碼送HAPPY GO點數50點。4月7日至4月18日愛買量販更特別貼心推出日常消耗品箱購、任選多件及買1送1優惠，衛生紙、洗衣膠囊、泡麵等，最低6.2折起。

愛買量販4月7日起更提前開放母親節蛋糕預購，共有18款，5月1日前預訂母親節蛋糕單筆滿500元送50元麵包現金折價券乙張，單筆最高送250元。愛買300支自有品牌商品品質優良且價格超實惠，4月7日至4月18日自有品牌商品單筆滿499元現折50元，單筆最高現折250元。

刷大潤發聯名卡買型錄指定品牌冷氣商品最高發幣10倍送。圖／大潤發提供
刷大潤發聯名卡買型錄指定品牌冷氣商品最高發幣10倍送。圖／大潤發提供
大潤發搶推夏季家電，買家電更划算。圖／大潤發提供
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衛生紙、洗衣膠囊等民生必需夯品箱購6.2折起。圖／愛買量販提供
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愛買量販串聯6大公益團體推愛心認購，邀請消費者運用一小部分的現金做公益，讓世界更有愛。圖／愛買量販提供
愛買量販串聯6大公益團體推愛心認購，邀請消費者運用一小部分的現金做公益，讓世界更有愛。圖／愛買量販提供
愛買量販母親節蛋糕預購開跑，愛維爾莓果夏洛特蛋糕6吋，售價599元。圖／愛買量販提供
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