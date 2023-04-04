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換季穿搭最夯風格！現代知性、浪漫花卉圖騰點亮造型
Ralph Lauren旗下的子品牌Polo Ralph Lauren進駐微風信義百貨，開設獨立女裝專賣店，並上市限定春夏新款服飾。而紐約時尚品牌Alice + Olivia則呼應換季氛圍，推出多款花卉系列服飾，呈現散發女性無盡魅力的裝扮
Polo Ralph Lauren春夏新品，以經典馬術作為靈感啟發結合地中海、加州海岸地區愜意的氛圍，傳遞品牌以美式生活為主體所呈現的時尚美學。這季Polo Ralph Lauren利用黑、白色及奶油白做為主色調，加入學院風、海軍風、條紋及印花等設計元素，勾勒出服裝亮點，展現現代知性氣息。值得一提的是春季及夏季新品系列都將於新開幕的Polo Ralph Lauren微風信義店販售，含括藍綠色及莓果色洋裝，以及典雅魚尾長裙等，將精緻簡約風格發揮淋漓盡致。
設計師Stacey Bendet發揮大膽創意，讓Alice + Olivia春夏系列，有著以搶眼又細膩的造型。如同夾克、西裝和背心具有細緻剪裁細節，配以全新版型和綢緞材質。或是內衣外穿的設計適度搭配蕾絲，將性感與優雅融為一體。此外，Alice + Olivia還推出多款花卉系列服飾，包括以獨家smoking交叉織法處理的鏤空花卉洋裝，起來輕鬆舒適，更能自在綻放風采。而鬱金香短版開襟衫，不但每一顆鈕扣顏色都不同，每一朵立體鬱金香，更是手工縫製而成。Alice + Olivia也再度與紐約知名藝術家Blair Z合作，以鮮明獨特的手繪畫風，透過服飾展女性的自信亮麗。
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