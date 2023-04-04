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換季穿搭最夯風格！現代知性、浪漫花卉圖騰點亮造型

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
這季Polo Ralph Lauren利用黑、白色及奶油白做為主色調，加入學院風、海軍風、條紋及印花等設計元素，勾勒出服裝亮點。圖／Polo Ralph Lauren提供
這季Polo Ralph Lauren利用黑、白色及奶油白做為主色調，加入學院風、海軍風、條紋及印花等設計元素，勾勒出服裝亮點。圖／Polo Ralph Lauren提供

Ralph Lauren旗下的子品牌Polo Ralph Lauren進駐微風信義百貨，開設獨立女裝專賣店，並上市限定春夏新款服飾。而紐約時尚品牌Alice + Olivia則呼應換季氛圍，推出多款花卉系列服飾，呈現散發女性無盡魅力的裝扮

Polo Ralph Lauren春夏新品，以經典馬術作為靈感啟發結合地中海、加州海岸地區愜意的氛圍，傳遞品牌以美式生活為主體所呈現的時尚美學。這季Polo Ralph Lauren利用黑、白色及奶油白做為主色調，加入學院風、海軍風、條紋及印花等設計元素，勾勒出服裝亮點，展現現代知性氣息。值得一提的是春季及夏季新品系列都將於新開幕的Polo Ralph Lauren微風信義店販售，含括藍綠色及莓果色洋裝，以及典雅魚尾長裙等，將精緻簡約風格發揮淋漓盡致。

Alice + Olivia繁花盛宴襯衫洋裝，18,900元。圖／Alice + Olivia提供
Alice + Olivia繁花盛宴襯衫洋裝，18,900元。圖／Alice + Olivia提供

設計師Stacey Bendet發揮大膽創意，讓Alice + Olivia春夏系列，有著以搶眼又細膩的造型。如同夾克、西裝和背心具有細緻剪裁細節，配以全新版型和綢緞材質。或是內衣外穿的設計適度搭配蕾絲，將性感與優雅融為一體。此外，Alice + Olivia還推出多款花卉系列服飾，包括以獨家smoking交叉織法處理的鏤空花卉洋裝，起來輕鬆舒適，更能自在綻放風采。而鬱金香短版開襟衫，不但每一顆鈕扣顏色都不同，每一朵立體鬱金香，更是手工縫製而成。Alice + Olivia也再度與紐約知名藝術家Blair Z合作，以鮮明獨特的手繪畫風，透過服飾展女性的自信亮麗。

Polo Ralph Lauren進駐微風信義百貨，開設獨立女裝專賣店，並上市限定春夏新款服飾。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren進駐微風信義百貨，開設獨立女裝專賣店，並上市限定春夏新款服飾。圖／Polo Ralph Lauren提供

Alice + Olivia黑色薄紗迷你連衣裙，14,900元。圖／Alice + Olivia提供
Alice + Olivia黑色薄紗迷你連衣裙，14,900元。圖／Alice + Olivia提供

Polo Ralph Lauren春夏新品，以經典馬術作為靈感啟發結合地中海、加州海岸地區愜意的氛圍。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren春夏新品，以經典馬術作為靈感啟發結合地中海、加州海岸地區愜意的氛圍。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren無袖印花洋裝26,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren無袖印花洋裝26,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供

Alice + Olivia水晶裝飾下襬牛仔褲，26,900元。圖／Alice + Olivia提供
Alice + Olivia水晶裝飾下襬牛仔褲，26,900元。圖／Alice + Olivia提供

Alice + Olivia繁花盛宴SMOCKED手袖上衣，14,900元。圖／Alice + Olivia提供
Alice + Olivia繁花盛宴SMOCKED手袖上衣，14,900元。圖／Alice + Olivia提供

Polo Ralph Lauren直筒丹寧長褲，10,680元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren直筒丹寧長褲，10,680元。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren削肩長洋裝35,480元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren削肩長洋裝35,480元。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren莓果色露肩洋裝35,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren莓果色露肩洋裝35,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供

品牌 微風

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