悅榕集團2025新增50間酒店！其中一間「就在台灣」

全球知名的酒店集團「悅榕集團」在2022財年，共計有10個酒店品牌，合計63間酒店。隨著全新開業或改建翻新的酒店加入旗下，悅榕集團也宣佈，預計到2025年，全球酒店數量將擴張至113間，其中全新品牌之一的「悅柳」，也將超越悅榕莊，成為集團增長速度最快的品牌。另外台南安平地區的悅椿酒店，也是名列悅榕集團的拓展計畫之一。

根據悅榕集團的資料顯示，「悅榕莊」作為集團的旗艦品牌，酒店數量占集團總數50%。2022年開業的「埃爾奧拉悅榕莊」，也是悅榕莊首次進駐沙烏地阿拉伯。未來三年，悅榕莊也計畫開設衢州、峨眉山、東莞松山湖等12間位於中國的酒店，還有韓國釜山、菲律賓馬尼拉、沙烏地阿拉伯圖瓦伊克等地。

此外，悅榕莊也將首次回歸新加坡，進駐萬態野生動物世界。另外，位於日本京都地區的東山悅榕莊，由隈研吾建築都市設計事務所操刀設計，將成為京都市首間悅榕莊，也是目前唯一一家擁有「能劇舞臺」的酒店。

作為悅榕莊的延伸品牌，「悅榕逸境」和「悅榕維養軒」也將在更多目的地提供細緻的體驗。其中，以養修概念為核心的「悅榕維養軒」將進駐距離美國邊境僅90分鐘車程、墨西哥的下加利福尼亞州境內的山嶺之中，將於2023年底揭幕。展現「室無內外」旅宿概念的「悅榕逸境」，則預計於未來兩年內，在印尼蘇門答臘楠榜省正式亮相，

致力為旅行者提供具當地感的沉浸式旅宿體驗的「悅椿度假村」，目前僅在越南便有三間籌備中的酒店，其中位於後川及Quan Lan的兩家悅椿度假村，預計於2023年開業，而另一家全新簽約的度假村則位於Mui Dinh。此外，在中國的成都溫江悅椿酒店已於今年2月開業迎客，緊隨其後的衢州、蘇州、舟山、佛山的悅椿酒店則計劃於2025年之前陸續開業。另外台灣台南安平地區的悅椿酒店，以及位於柬埔寨暹粒的悅椿酒店，也被列入2025年的拓展計劃之中。針對歐洲地區，悅椿品牌也將正式亮相西班牙，預計於2026年開業。

集團旗下的酒店式公寓「悅槤」共有4個項目在建，兩個位於泰國曼谷，還有韓國江原道束草市Saekdal海灘，以及日本北海道二世谷。其中位於二世谷的酒店會將歐洲與日本滑雪文化相互融合。至於「悅苑」也正式進駐馬爾地夫，設立「伊瑚魯悅苑度假村」。同時，西安滻灞悅苑酒店及濟南大明湖悅苑酒店也於2023年初登陸中國市場。接下來，越南後川悅苑酒店、中國北海潿洲島悅苑酒店也會陸續開業。