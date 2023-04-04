SWATCH經典名畫戴著走！輕鬆收藏世界七大名畫

維納斯的誕生、浮世繪的巨浪、紳士與綠蘋果…..，這些經典畫作要看真跡、需要環遊世界一周，但SWATCH最新art Journey系列，讓大家輕鬆收藏這七幅世界名畫。有什麼比這個更好的living with art的方式呢？！

SWATCH其實是藝術跨界聯名的祖師爺，早在1985年，就已經開始邀請藝術家合作錶款，之後2018年荷蘭國家博物館、2019年巴黎羅浮宮、2021年紐約MoMA、2022巴黎龐畢度藝術中心….，幾乎是大滿貫的佳績。2023年再度聯手四大博物館、推出七支名畫錶，將藝術輕鬆帶入日常。

洽談世界頂尖畫作聯名是一門學問。看SWATCH如何將大幅畫作詮釋與轉譯在小小直徑三、四十釐米的手錶上，這種整合藝術、科技與設計的本事，才是SWATCH笑傲江湖之所在。對此，我特別請教SWATCH Art Peace Hotel的CEO Carlo Giordanetti，他說：「這個沒有公式可循，每次的案例都不同，錶面也未必都是畫作的主角。端看設計團隊每次的量身定做」。

＊MoMA典藏的普普藝術巨匠：羅伊李奇登斯坦的「GIRL」與「白日幻想曲」

羅伊李奇登斯坦（Roy Lichtenstein，1923-1997）是20世紀著名的美國藝術家，普普藝術運動之父。他以漫畫和商業廣告為靈感，創造了一系列色彩鮮艷且極具視覺震撼力的畫作，成為20世紀後期最具代表性藝術Icon。目的是探索現代消費文明與大眾文化之間的深層關係。

今年適逢李奇登斯坦100歲誕辰，SWATCH選出兩款名作，將李奇登斯坦常用的深藍和鮮黃兩色互為主調。

「GIRL」畫面中央是一位年輕金髮女郎的頭部和手部，錶面是女郎的臉部，手錶錶帶正面是深藍色，背面是畫作局部放大，展現他著名的班戴點（Benday dots）技巧。女郎似笑非笑的神情是亮點。

另一款「白日幻想曲（Reverie）」，錶面同樣是金髮女郎的臉部，但手錶錶帶則是鮮黃色，兩款相互撞色與輝映。女郎唱著以泡泡對話框呈現的「The melody haunts my reverie」，顯現了李奇登斯坦對爵士樂的情懷。

＊馬格利特基金會：馬格利特的「男人之子」與「影像的背叛」

雷內馬格利特（René Magritte，1898-1967），比利時籍畫家，超現實主義大師。他的作品充滿創意、幽默和詭異的元素，經常將現實和想像結合在一起，也善於用錯置與顛覆來挑戰人們看畫的慣常經驗，使觀眾感到驚奇而引發欣賞的趣味。

為紀念這位藝術家125 週年誕辰，SWATCH將他最著名的兩幅畫作重新詮釋，打造出可配戴的藝術品。

「影像的背叛」，他畫了一支煙斗，卻在畫面下方大大地寫著「Ceci n'est pas une pipe」（這不是一個煙斗）。目的是表達藝術品本身只是一個代表煙斗的圖像，而不是真正的煙斗本身。志在挑戰觀眾對圖像和現實之間的關係，以及對現實和語言之間的認知。這款錶以完美的通體全白烘托錶面中心的褐色煙斗。錶盒上寫「Ceci(n’) est (pas) une Swatch 這（不）是一支 Swatch 」，標準SWATCH式的幽默感。

「男人之子」大家一定都看過，戴禮帽的西裝男子、臉卻被綠蘋果遮住。據說這是他的自畫像，但為何遮住臉？究竟要表達什麼樣的概念？引來藝術史學者與心理學家無限的好奇與討論。錶面當然是男子的臉與蘋果，錶帶和諧融入男子的西裝。錶 帶 上 寫 著「Ceci est une Swatch avec une pomme 這是一隻有一顆蘋果的 Swatch」，完全向前一幅作品致敬。

＊阿布達比羅浮宮的浮世繪經典：葛飾北齋的「神奈川沖浪裏」

大名鼎鼎的葛飾北齋（1760-1849）是日本江戶時代最著名的浮世繪畫家，浮世繪兼具當時的流行刊物與海報指南的功能，北齋作品具有鮮明飽和度和強烈對比度，以及簡潔線條和豐富細節。「富嶽36景」是他晚年的木刻版畫代表作，其中最知名的就是這幅1832年創作「神奈川沖浪裏」，以富士山為背景，漁船被神奈川沖的滔天巨浪翻攪著。

2017年落成的阿布達比羅浮宮，由阿布達比和法國合作建造，由建築大師尚努

維爾（Jean Nouvel）以伊斯蘭文化為核心來設計外觀，收藏的宗旨是頌揚人類的無窮創造力。

這款手錶藍色的正面，是大家耳熟能詳的「Big Wave」，褐色的背面則是伊斯蘭世界鼎鼎大名的摩洛哥星象學家、穆罕默德伊本阿曼德 (Muhammad ibn Ahmad Al Battûtî) 的「星象盤（Astrolabe）（1726-1727 年）」。正面是象徵大海的大自然挑戰，背面則是人類可以憑藉星象盤來探索自然，真是兩種文明完美的組合。

＊烏菲茲美術館：波提切利的「維納斯的誕生」與「春」

前身是麥迪奇家族辦公室的烏菲茲美術館，擁有文藝復興時期最傑出的作品。波提切利（Sandro Botticelli ，1445 -1510）是文藝復興早期「佛羅倫斯畫派」的代表畫家。他生於佛羅倫斯，善於繪製女性主題。這次SWATCH就選中他最知名的兩幅以女神維納斯為題的世界名畫來製作錶款。

第一款是婦孺皆知的「維納斯的誕生」。描述希臘神話中，女神維納斯從海中誕生，赤裸站在貝殼上，左邊的風神替她送來暖風、吹動了髮絲，右邊的春之女神準備為她披上華服。這麼愉悅浪漫的畫作，錶盤的外框與錶帶背面及零件選擇了呼應的粉藍色。