丹寧風格新面貌！LEVI'S「金標」重現摩登復古色彩美學、江戶勝詮釋「微醺邊界」

誰說丹寧風格只能有復古風或是粗獷感？LEVI'S旗下「Gold Tab™ （俗稱金標）」系列，這季以美式學院服飾為靈感，打破室內外裝束界線，再現摩登復古色彩美學。而日本品牌江戶勝則延續一貫自傳統文化取材的做法，新一季則是以「清酒」為主題，將各種文化圖騰融入設計，打造微醺意象。

全新LEVI'S® Gold Tab™系列，將淺藍色、柔和黃色與橙色、低彩度綠色及明亮鮮紅色與70、80年代春暖色調相融。圖／LEVI'S提供

全新LEVI'S® Gold Tab™系列，將淺藍色、柔和黃色與橙色、低彩度綠色及明亮鮮紅色與70、80年代春暖色調相融。運用於圓領衫、長短版連帽上衣和T恤、背心、慢跑褲和緊身褲等單品。男裝中不可錯過的就是帶有袋鼠口袋的撞色格紋Anorak男版連帽防風上衣，利用尼龍材質製成的熱身短褲；另有選用厚磅針織面料和輕盈染色打造的無痕圓領寬版上衣，採用拉克蘭袖型剪裁，增添手臂活動彈性空間。女裝部分則圍繞著Y2K風潮而設，其中的尼龍長褲，配有工裝口袋於兩側、褲腳微縮口設計，可與同系列短版背心成套搭配，展現時髦視覺。

日系品牌江戶勝從清酒獲得啟發，將日本酒食文化中獨有的酒標、酒樽和祭典意象，變成印花設計。圖／江戶勝提供

日系品牌江戶勝則從清酒獲得啟發，將日本酒食文化中獨有的酒標、酒樽和祭典意象，變成印花設計。並結合浮世繪師歌川國芳作品「金魚百態」可愛帶有幽默詼諧的擬人角色，輔以刺繡工藝，打造春夏系列服飾。因此可以在T恤上見到帶有濃濃日式風情的圖騰點綴，牛仔褲的袋口更有浮世繪常見的海浪圖案刺繡裝飾。此外，江戶勝的靛藍染系列，同樣以酒食文化延伸，利用水波紋作為本次設計，採用豐富的不規則剪裁展現變體褲款特色，融合禪意美學，凸顯不受限的著裝姿態。

江戶勝indigo平口袋設計長褲，3,690元。圖／江戶勝提供

江戶勝indigo渲染七分袖襯衫，2,490元。圖／江戶勝提供

LEVI'S® Gold Tab™系列連帽上衣，2,490元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S® Gold Tab™系列女裝透氣運動短褲，1,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S® Gold Tab™系列迷你斜肩包，1,490元。圖／LEVI'S提供