連假收心補元氣 4大超商推開工咖啡優惠 甜點、早餐也有折扣

一轉眼連假接近尾聲，再怎麼百般不願意，都得要準備收心面對工作，四大超商都準備了超值優惠，陪上班族一起迎接開工。

7-ELEVEN

即日起至4月7日推出「收心補元氣超值組合」，推出多款CITY飲品組合價888元，CITY CAFE大杯美式35杯、大杯拿鐵23杯、珍珠奶茶22杯、香鑽水果茶18杯，或是冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰焙烤榛果風味拿鐵、贅沢八女抹茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡任選20杯，每種組合都只要888元。4月7日當天還有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶10杯優惠價400元、CITY TEA英式紅茶/四季春青茶任選買10杯送10杯。

全家

除了4月4日兒童節當天推出Fami!ce全家霜淇淋買1送1優惠，4月6日開工日單日限定，會員APP「隨買跨店取」推出中杯/大杯單品美式、拿鐵同品項買6送6超值好康，推薦搭配minimore甜點「法式千層蛋糕」、「抹茶千層蛋糕」同品項買2送1，另有極鬆餅買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6優惠。

萊爾富

4月6日開工當日於門市推出Hi Café大杯美式（售價45元）與大杯拿鐵（售價55元）同品項加10元多1件限定優惠，冰熱可任選。此外，4月6日至4月9日限時4天還推出Hi Café大杯特濃美式（售價55元）買7送5、大杯特濃拿鐵（售價65元）買7送4優惠，最多直接現省275元，約打5.8折。

OKmart