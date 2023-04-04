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傳奇球王費德勒領路！攜手UNIQLO發掘不為人知的東京面貌

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO和費德勒一同開啟全新「Around the World with Roger Federer」企劃，鏡頭將追隨並記錄他在世界各地的旅程。圖／UNIQLO提供
UNIQLO和費德勒一同開啟全新「Around the World with Roger Federer」企劃，鏡頭將追隨並記錄他在世界各地的旅程。圖／UNIQLO提供

傳奇球王費德勒（Roger Federer）領路，帶著粉絲跟消費者，深入東京，探索藝術文化、以及各種現代生活方式，讓人發掘不一樣的城市面貌。

雖然費德勒已高掛球鞋，不再於球場上廝殺，但他可沒閒著，此次化身導遊與UNIQLO一同探索最地道的東京生活。UNIQLO和費德勒一同開啟全新「Around the World with Roger Federer」企劃，鏡頭將追隨並記錄他在世界各地的旅程。探索並介紹費德勒喜愛但卻在過去因忙於職業網球而未曾能深訪的城市，同時影片中也呈現在不同的情境與心情下他如何詮釋LifeWear服飾。

所以可以看到費德勒與網球名將錦織圭在日式庭院中靜坐、和前網球選手伊達公子一同繞著皇居慢跑，以及跟普立茲克建築獎得主坂茂，探討公共廁所對於城市景觀的重要性。這個企劃是以一天24小時概念，呈現東京的多元樣貌，而且UNIQLO還預告下一個費德勒將拜訪的城市為倫敦，讓人也很期待。

GU在近期首度進駐台灣最南端的屏東市，選擇太平洋百貨開設全新門市。圖／GU提供
GU在近期首度進駐台灣最南端的屏東市，選擇太平洋百貨開設全新門市。圖／GU提供

而提到探索新城市，也別忘了GU在近期首度進駐台灣最南端的屏東市，選擇太平洋百貨開設全新門市。GU因應屏東總是四季如夏的氣候，也以「涼爽穿搭」為概念，特別精選多款男、女短褲，並搶先上架男裝DRY開領襯衫、女裝垂墜立領襯衫和女裝荷葉連身中長裙，主要訴求吸水快乾，因此在炎熱天氣也能舒適自在。同時受到歡迎而且免費的GU時尚顧問預約服務，再度於屏東新店舖限時推出，提供在地居民專屬穿搭建議。

UNIQLO與費德勒的全新企劃，呈現在不同的情境與心情下他如何詮釋LifeWear服飾。圖／摘自instagram
UNIQLO與費德勒的全新企劃，呈現在不同的情境與心情下他如何詮釋LifeWear服飾。圖／摘自instagram

UNIQLO與費德勒的全新企劃，呈現在不同的情境與心情下他如何詮釋LifeWear服飾。圖／摘自instagram
UNIQLO與費德勒的全新企劃，呈現在不同的情境與心情下他如何詮釋LifeWear服飾。圖／摘自instagram

UNIQLO與費德勒的全新企劃，呈現在不同的情境與心情下他如何詮釋LifeWear服飾。圖／摘自instagram
UNIQLO與費德勒的全新企劃，呈現在不同的情境與心情下他如何詮釋LifeWear服飾。圖／摘自instagram

GU因應屏東總是四季如夏的氣候，也以「涼爽穿搭」為概念，在新門市搶先上架各種穿搭涼爽單品。圖／GU提供
GU因應屏東總是四季如夏的氣候，也以「涼爽穿搭」為概念，在新門市搶先上架各種穿搭涼爽單品。圖／GU提供

GU因應屏東總是四季如夏的氣候，也以「涼爽穿搭」為概念，在新門市搶先上架各種穿搭涼爽單品。圖／GU提供
GU因應屏東總是四季如夏的氣候，也以「涼爽穿搭」為概念，在新門市搶先上架各種穿搭涼爽單品。圖／GU提供

屏東 東京 UNIQLO 費德勒

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