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2023 WW表展／朗格、羅杰杜彼 高級運動機械表再創新

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
羅杰杜比（Roger Dubuis）的MonovortexTM Split-Seconds Chronograph追針計時碼表具有錐形軌道的錐形旋轉陀飛輪（Conical MonovortexTM Tourbillon）與引擎活塞般的圓柱形自動盤（Turborotor Cylindrical Oscillating Weight）兩大特殊機芯結構。圖／Roger Dubuis提供
羅杰杜比（Roger Dubuis）的MonovortexTM Split-Seconds Chronograph追針計時碼表具有錐形軌道的錐形旋轉陀飛輪（Conical MonovortexTM Tourbillon）與引擎活塞般的圓柱形自動盤（Turborotor Cylindrical Oscillating Weight）兩大特殊機芯結構。圖／Roger Dubuis提供

2023年首個大型高級鐘表展會「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展日前甫於日內瓦落幕。包含朗格（A.Lange & Söhne）、羅杰杜比（Roger Dubuis）、相對入門的名士（Baume et Mercier），以及東方高級品牌Grand Seiko皆在期間發表了年度新品。

朗格今年推出的Odysseus Chronograph並使用全新L15.61機芯。因為捨棄傳統的計時積分小表盤，面盤上兩根較細的指針都為計時指針：紅針為計時秒針、鑽石形尖端設計的銀針則為計時分針，因此將整個42.5毫米面盤都當成計時積分盤，顛覆性思維所以讓大日期與星期顯示皆可保留，兼容於古典和運動風格，限量100只。

同樣走運動風格的羅杰杜比（Roger Dubuis）今年同樣僅有一只新品：概念款的MonovortexTM Split-Seconds Chronograph追針計時碼表，RD114機芯具有擁有360°錐形軌道的錐形旋轉陀飛輪（Conical MonovortexTM Tourbillon），以及宛如汽車引擎活塞般的圓柱形自動盤（Turborotor Cylindrical Oscillating Weight），兩大特殊機芯結構，讓表款目前仍為概念款、也令人期待正式量產的一日。

身處歷峯集團入門品牌的名士（Baume et Mercier）新品Riviera則是今年重頭戲，由於系列適逢50周年紀念，新品的39毫米精鋼款具有半透明面盤，並有煙灰色（10720）、藍色（17017）與黑色（10715）三種面盤各自搭配同色橡膠表帶或精鋼表帶，讓視覺透而不穿，展現出鮮明的存在感。

來自東方的高級製表品牌Grand Seiko今年則強打一枚高振頻Tentagraph計時碼表（SLGC001）。Tentagraph的字源來自10震動（振頻）的Ten與計時碼表（Chronograph）而成，其TentagraphCaliber 9SC5機芯每秒振動10次，由於具備「雙向衝擊擒縱系統」（DualImpulseEscapement）的節能擒縱裝置與雙發條盒，即便啟用計時碼表後，機芯仍能運行達三日，表款走時精準度再經歷17天、六個方位與三種溫度環境的評測，並達正5至負3秒的日誤差標準，訂價14,300歐元、折合台幣約42萬9,000元，但仍以實際上市為基準。

此外Grand Seiko再有一款絕美工藝之作，是從Seiko「微型藝術工坊」所在地、鹽尻工坊鄰近的冬日白樺林壯闊景致得到啟發，工匠還原了漫長冬日中、白樺林的剛硬冷冽，並透過手工雕刻，從面盤「滿溢」至表殼、表耳，更在斧鑿之間遞傳了匠人的手工藝之心。表款並搭配Caliber 9R02手動上鍊機芯於38.5毫米的950鉑金表殼中，全球限量50只，價格店洽。

每秒10振動的高振頻Tentagraph計時碼表，是Grand Seiko今年的年度技術結晶，由於具備「雙向衝擊擒縱系統」（DualImpulseEscapement）的節能擒縱裝置與雙發條盒，即便啟用計時碼表後，機芯仍能運行達三日。圖／Grand Seiko提供
每秒10振動的高振頻Tentagraph計時碼表，是Grand Seiko今年的年度技術結晶，由於具備「雙向衝擊擒縱系統」（DualImpulseEscapement）的節能擒縱裝置與雙發條盒，即便啟用計時碼表後，機芯仍能運行達三日。圖／Grand Seiko提供
透明背蓋將可欣賞Tentagraph計時碼表機芯的精湛打磨裝飾。圖／Grand Seiko提供
透明背蓋將可欣賞Tentagraph計時碼表機芯的精湛打磨裝飾。圖／Grand Seiko提供
新款39毫米Riviera腕表具備五日鍊自動上鍊機芯。圖／Baume et Mercier提供
新款39毫米Riviera腕表具備五日鍊自動上鍊機芯。圖／Baume et Mercier提供
由時捨棄傳統的計時積分盤，讓Odysseus Chronograph保留了大日期與星期視窗，兼容於古典和運動風格。圖／A.Lange & Söhne提供
由時捨棄傳統的計時積分盤，讓Odysseus Chronograph保留了大日期與星期視窗，兼容於古典和運動風格。圖／A.Lange & Söhne提供
除了洗鍊纖細的輪廓，從表殼到面盤的紋理，更還原了鄰近Seiko鹽尻工廠的壯麗白樺林景象。圖／Grand Seiko提供
除了洗鍊纖細的輪廓，從表殼到面盤的紋理，更還原了鄰近Seiko鹽尻工廠的壯麗白樺林景象。圖／Grand Seiko提供
朗格的經典的鵝頸式微調、K金套筒，都能在背面中欣賞機芯的嚴謹工序修飾細節。圖／A.Lange & Söhne提供
朗格的經典的鵝頸式微調、K金套筒，都能在背面中欣賞機芯的嚴謹工序修飾細節。圖／A.Lange & Söhne提供
名士（Baume et Mercier）的Riviera系列適逢50周年紀念，新品的39毫米精鋼款具有半透明面盤，並有煙灰色（10720）、藍色（17017）與黑色（10715）三種面盤各自搭配同色橡膠表帶或精鋼表帶，讓視覺透而不穿，展現出鮮明的存在感。圖／Baume et Mercier提供（合成圖）
名士（Baume et Mercier）的Riviera系列適逢50周年紀念，新品的39毫米精鋼款具有半透明面盤，並有煙灰色（10720）、藍色（17017）與黑色（10715）三種面盤各自搭配同色橡膠表帶或精鋼表帶，讓視覺透而不穿，展現出鮮明的存在感。圖／Baume et Mercier提供（合成圖）
Grand Seiko Masterpiece Collection手工雕刻手動上鍊Spring Drive限量版腕表，Caliber 9R02手動上鍊機芯，時間顯示、950鉑金表殼、38.5毫米，限量50只，價格店洽。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Masterpiece Collection手工雕刻手動上鍊Spring Drive限量版腕表，Caliber 9R02手動上鍊機芯，時間顯示、950鉑金表殼、38.5毫米，限量50只，價格店洽。圖／Grand Seiko提供
表冠特別低於水平的「低重心」設計，是Grand Seiko為了讓表款配戴更為舒適的人體工學設計。圖／Grand Seiko提供
表冠特別低於水平的「低重心」設計，是Grand Seiko為了讓表款配戴更為舒適的人體工學設計。圖／Grand Seiko提供

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