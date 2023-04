2023 WW表展／朗格、羅杰杜彼 高級運動機械表再創新

2023年首個大型高級鐘表展會「鐘表與奇蹟」(Watches & Wonders)表展日前甫於日內瓦落幕。包含朗格(A.Lange & Söhne)、羅杰杜比(Roger Dubuis)、相對入門的名士(Baume et Mercier),以及東方高級品牌Grand Seiko皆在期間發表了年度新品。

朗格今年推出的Odysseus Chronograph並使用全新L15.61機芯。因為捨棄傳統的計時積分小表盤,面盤上兩根較細的指針都為計時指針:紅針為計時秒針、鑽石形尖端設計的銀針則為計時分針,因此將整個42.5毫米面盤都當成計時積分盤,顛覆性思維所以讓大日期與星期顯示皆可保留,兼容於古典和運動風格,限量100只。

同樣走運動風格的羅杰杜比(Roger Dubuis)今年同樣僅有一只新品:概念款的MonovortexTM Split-Seconds Chronograph追針計時碼表,RD114機芯具有擁有360°錐形軌道的錐形旋轉陀飛輪(Conical MonovortexTM Tourbillon),以及宛如汽車引擎活塞般的圓柱形自動盤(Turborotor Cylindrical Oscillating Weight),兩大特殊機芯結構,讓表款目前仍為概念款、也令人期待正式量產的一日。

身處歷峯集團入門品牌的名士(Baume et Mercier)新品Riviera則是今年重頭戲,由於系列適逢50周年紀念,新品的39毫米精鋼款具有半透明面盤,並有煙灰色(10720)、藍色(17017)與黑色(10715)三種面盤各自搭配同色橡膠表帶或精鋼表帶,讓視覺透而不穿,展現出鮮明的存在感。

來自東方的高級製表品牌Grand Seiko今年則強打一枚高振頻Tentagraph計時碼表(SLGC001)。Tentagraph的字源來自10震動(振頻)的Ten與計時碼表(Chronograph)而成,其TentagraphCaliber 9SC5機芯每秒振動10次,由於具備「雙向衝擊擒縱系統」(DualImpulseEscapement)的節能擒縱裝置與雙發條盒,即便啟用計時碼表後,機芯仍能運行達三日,表款走時精準度再經歷17天、六個方位與三種溫度環境的評測,並達正5至負3秒的日誤差標準,訂價14,300歐元、折合台幣約42萬9,000元,但仍以實際上市為基準。