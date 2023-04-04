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必勝客員工曝「零傷害披薩」製程…網驚成本太高！ 業者回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
必勝客愚人節開賣「零傷害披薩」，有內部網友曝光「背後製作過程」。圖／摘自必勝客粉絲頁
必勝客愚人節開賣「零傷害披薩」，有內部網友曝光「背後製作過程」。圖／摘自必勝客粉絲頁

愚人節當天必勝客推出「零傷害」披薩，讓不少粉絲前往購買這款「無料披薩」，也希望能成為常駐產品。不過日前有員工發文指出「其實這款披薩製作很浪費材料，希望大家不要購買」貼文曝光後，掀起網友討論，甚至最後原文還刪除。

一名網友在Dcard發文指出，他是必勝客的內部員工，但他希望大家「不要再買零傷害披薩了」，因為要做這個外圈很費工，得要先做一個大披薩，中間真的是把沒放任何料的芝心餅皮烤出去，最後再把中間麵糰切除丟掉，這樣超浪費食材。

原PO表示，為了做一個外圈而浪費中間的麵團，還要耗費很大的紙盒包裝也很多浪費，因此他建議大家「不如直接買一個披薩升級芝心餅皮，自己回家切」。

貼文一出，引來網友討論，有人直呼「這樣也太浪費了吧」、「真假？成本這麼高？」、「我還是買普通的芝心披薩好了」。

但也有人質疑「怎麼可能啊，這成本也太高，而且這幾天賣到爆，這樣哪做得完？」、「我覺得不可能，誰會這麼高成本製作啊」、「用切的會看不出紋路？笑死」。

根據Nownew報導，官方回應「非常感謝消費者對必勝客零傷害披薩的熱烈支持，必勝客在製作披薩都有嚴謹的標準流程，是台灣少數堅持『現場製作新鮮麵團』，為消費者提供最新鮮美味的比蕯。這個做法是必勝客對披薩薩品質的堅持」

必勝客官方強調「近日推出零傷害披薩也是本著同一理念，為了呈現原汁原味的芝心餅皮商品概念，也為了讓起司能盡量的鎖在餅皮裡，使用最能將起司完美包覆的作法」。

披薩 必勝客

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