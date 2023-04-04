ADIDAS再攜手GUCCI打造聯名鞋 重塑經典設計讓人一秒就愛上

GUCCI與ADIDAS合作，在去年推出一系列的服飾與配件、鞋款，叫好又叫座，幾乎每一款上市後就迅速銷售一空。因此帶著高人氣的支持，今年雙方延續了同樣概念，以80年代經典鞋款基礎，打造全新聯名鞋履，更有過去不曾推出的拖鞋，擄獲潮流迷與時尚迷的心。

ADIDAS與GUCCI的合作關係，並沒有因為前任創意總監Alessandro Michele的離去而告終，反而是在這季來到了新篇章。原因就在於，雙品牌在聯名系列中，無論是實際收益還是形象口碑、社群影響力，都隨之提升，因此才會以各自的經典元素為概念，再推出第三波合作鞋款。這季，GUCCI設計團隊相中了ADIDAS在80年代推出風靡一時的Gazelle鞋，利用GG滿版印花圖案來裝飾鞋身，藉由經典造型結合復古創意，打造全新形象。

ADIDAS與GUCCI的合作關係，並沒有因為前任創意總監Alessandro Michele的離去而告終，反而是在這季來到了新篇章。圖／adidas提供

這次的合作系列中，還包括了在90年代初誕生ZX8000鞋款，無論是在造型還是功能表現方面，都讓人趨之若鶩，至今仍在不少球鞋愛好者心中占有難以撼動的地位。GUCCI便以各種繽紛又帶點復古配色來重新詮釋ZX8000鞋，搭配著ADIDAS招牌三條線圖案，絕對是最搶眼的單品。不僅如此ADIDAS與GUCCI聯名系列，還首度推出了結合三葉圖案的帆布拖鞋；近期最夯的Adilette運動拖鞋，則利用幾何圖案透明橡膠鞋面為主要設計，都是粉絲必入手單品。

ADIDAS X GUCCI帆布拖鞋，18,200元。圖／adidas提供

ADIDAS X GUCCI Gazelle鞋，28,400元。圖／adidas提供

ADIDAS X GUCCI ZX8000經典鞋，29,800元。圖／adidas提供

ADIDAS X GUCCI Gazelle鞋，28,400元。圖／adidas提供

ADIDAS X GUCCI ZX8000經典鞋，29,800元。圖／adidas提供