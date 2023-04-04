2023 WW表展／沛納海「體驗」腕表 深度感受義式情調

上周在日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展中，參展的瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）採取「精兵政策」，小而美的規模僅發表6只上半年重點表款，並訴諸於體驗、懷舊與經典風格。

無品牌標示、混合阿拉伯數字與羅馬數字的「加州式面盤」是不少沛納海粉絲的心頭好，今年沛納海並將加州面結合45毫米、手工打磨的eSteel再生鋼表殼並搭配深綠色面盤，帶來鮮明懷舊氣息的PAM01349、Radimoir California腕表45毫米。表款使用P.5000手動上鍊機芯、具備8日動力儲存與100米防水功能，訂價37萬8,000元，但年產約600只並為專賣店限定款，看來勢必成為最需要「排隊」的熱門款之一。

同樣懷舊且刻意「做舊」的還有兩款Radiomir Otto Giorni八日鍊腕表PAM01347與PAM01348。兩只腕表皆運用沛納海在2021年推出的eSteel再生鋼於45毫米的表殼上，表殼並刻意加以仿舊質感，同樣運用P.5000手動上鍊機芯；差別在於PAM01347使用了漸層的深棕色蛋殼質地面盤、PAM01348則為深藍色的蛋殼質地面盤，兩者皆為專賣店限定款，訂價皆為29萬9,000元，預定六月上市。

而疫情解隔之後，人們頗切感受到體驗的珍貴，新款PAM01432、Radiomir Annual Calendar則為「體驗版腕表」，表款除了具有品牌首款年曆複雜機芯P.9010/AC自動上鍊機芯，可自動辨識切換每個大小月份、僅在二月底需手動調整，同時月份與星期的顯示字樣都為義大利文，白金表殼搭配酒紅色漸層面盤、啞光黑色鱷魚皮帶，訂價271萬6,000元，沛納海並將附送一趟義大利當地的體驗行程。

體驗什麼、感受甚麼、會去到哪裡？僅有表款擁有者才能知曉，正是此款「體驗版腕表」最大的魅力號召。另有同功能、專賣店限定的Goldtech紅金款（PAM01363）