快訊

50多萬粉絲白沙屯媽祖臉書遭駭 社群管理人緊急通告求救

支持兒子捨哈佛選密涅瓦 台大教授：名校光環有幫助也是包袱

台中老透天開價1138萬 網一看房仲PO文照笑瘋：真的急售！

2023 WW表展／沛納海「體驗」腕表 深度感受義式情調

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Radiomir Annaul Calendar年曆腕表，45毫米、白金表殼、P.9010/AC自動上鍊機芯、時間顯示、年曆功能、防水100米、專賣店限定，訂價271萬6,000元。圖／PANERAI提供
Radiomir Annaul Calendar年曆腕表，45毫米、白金表殼、P.9010/AC自動上鍊機芯、時間顯示、年曆功能、防水100米、專賣店限定，訂價271萬6,000元。圖／PANERAI提供

上周在日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展中，參展的瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）採取「精兵政策」，小而美的規模僅發表6只上半年重點表款，並訴諸於體驗、懷舊與經典風格。

無品牌標示、混合阿拉伯數字與羅馬數字的「加州式面盤」是不少沛納海粉絲的心頭好，今年沛納海並將加州面結合45毫米、手工打磨的eSteel再生鋼表殼並搭配深綠色面盤，帶來鮮明懷舊氣息的PAM01349、Radimoir California腕表45毫米。表款使用P.5000手動上鍊機芯、具備8日動力儲存與100米防水功能，訂價37萬8,000元，但年產約600只並為專賣店限定款，看來勢必成為最需要「排隊」的熱門款之一。

同樣懷舊且刻意「做舊」的還有兩款Radiomir Otto Giorni八日鍊腕表PAM01347與PAM01348。兩只腕表皆運用沛納海在2021年推出的eSteel再生鋼於45毫米的表殼上，表殼並刻意加以仿舊質感，同樣運用P.5000手動上鍊機芯；差別在於PAM01347使用了漸層的深棕色蛋殼質地面盤、PAM01348則為深藍色的蛋殼質地面盤，兩者皆為專賣店限定款，訂價皆為29萬9,000元，預定六月上市。

而疫情解隔之後，人們頗切感受到體驗的珍貴，新款PAM01432、Radiomir Annual Calendar則為「體驗版腕表」，表款除了具有品牌首款年曆複雜機芯P.9010/AC自動上鍊機芯，可自動辨識切換每個大小月份、僅在二月底需手動調整，同時月份與星期的顯示字樣都為義大利文，白金表殼搭配酒紅色漸層面盤、啞光黑色鱷魚皮帶，訂價271萬6,000元，沛納海並將附送一趟義大利當地的體驗行程。

體驗什麼、感受甚麼、會去到哪裡？僅有表款擁有者才能知曉，正是此款「體驗版腕表」最大的魅力號召。另有同功能、專賣店限定的Goldtech紅金款（PAM01363）

搭配藍色漸層面盤，訂價則為120萬7,000元。

P.5000自動上鍊機芯將可在Radimoir Otto Giorni八日鍊腕表的透明藍寶石水晶玻璃底蓋中，一覽無遺。圖／PANERAI提供
P.5000自動上鍊機芯將可在Radimoir Otto Giorni八日鍊腕表的透明藍寶石水晶玻璃底蓋中，一覽無遺。圖／PANERAI提供
沛納海（PANERAI）今年以復古、體驗為號召，主力鎖定於Radiomir系列，帶來加州面盤、體驗版年曆腕表與Otto Giorni八日鍊腕表等多款新品。圖／PANERAI提供（合成圖）
沛納海（PANERAI）今年以復古、體驗為號召，主力鎖定於Radiomir系列，帶來加州面盤、體驗版年曆腕表與Otto Giorni八日鍊腕表等多款新品。圖／PANERAI提供（合成圖）
專賣店限定的Radiomir California腕表，以混合阿拉伯數字與羅馬數字的「加州面」搭配漸層綠色面盤，懷舊氣息鮮明。圖／PANERAI提供
專賣店限定的Radiomir California腕表，以混合阿拉伯數字與羅馬數字的「加州面」搭配漸層綠色面盤，懷舊氣息鮮明。圖／PANERAI提供
Radimoir Otto Giorni八日鍊腕表（PAM01347），P.5000自動上鍊機芯、eSteel再生鋼、45毫米、棕色漸變蛋殼質地面盤、時間顯示、八日動力儲存、專賣店限定款，29萬9,000元。圖／PANERAI提供
Radimoir Otto Giorni八日鍊腕表（PAM01347），P.5000自動上鍊機芯、eSteel再生鋼、45毫米、棕色漸變蛋殼質地面盤、時間顯示、八日動力儲存、專賣店限定款，29萬9,000元。圖／PANERAI提供
Radimoir Otto Giorni八日鍊腕表（PAM01348），P.5000自動上鍊機芯、eSteel再生鋼、45毫米、藍色漸變蛋殼質地面盤、時間顯示、八日動力儲存、專賣店限定款，29萬9,000元。圖／PANERAI提供
Radimoir Otto Giorni八日鍊腕表（PAM01348），P.5000自動上鍊機芯、eSteel再生鋼、45毫米、藍色漸變蛋殼質地面盤、時間顯示、八日動力儲存、專賣店限定款，29萬9,000元。圖／PANERAI提供

腕表 義大利

延伸閱讀

2023 WW表展／飛官魂爆裂 Zenith懷舊黑陶瓷太迷人

2023 WW表展／Bell & Ross BR 05首現皮帶款 斯文金奢

2023 WW表展／沒指針也沒表冠？雅典Freak One驚奇續航

2023 WW表展／史上最可愛！柯米蛙空降ORIS日曆窗

相關新聞

2023 WW表展／飛官魂爆裂 Zenith懷舊黑陶瓷太迷人

手表是將時間具象化的工具，而對不同職業、不同族群的需求也不盡相同，其中又以飛行員（Pilot）對於時間的精準擁有高度需求...

2023 WW表展／沛納海「體驗」腕表 深度感受義式情調

上周在日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展中，參展的瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）...

身障出遊環境不友善 他開復康巴士載身障朋友感觸多

聯合報「陽光行動」專題報導身障出遊許多環境不友善，獲得回響，也有多位身障照顧者感觸深，嘉義榮民吳一忠今天在聯合報民意論壇...

滿額送安妮亞筆記本！壽司郎×間諜家家酒 第二波開跑

沒搶到「安妮亞」的粉絲，這次別錯過了！來自日本的「壽司郎」與動畫「SPY×FAMILY 間諜家家酒」攜手，自3月17日起...

米奇造型燈必入手！家樂福迪士尼100周年9款綠色生活小物換購價99元起

歡慶迪士尼100周年，家樂福推出GO GREEN永續概念換購商品系列，包括環保餐具、購物車、魔豆盆栽等，即日起至5月21...

限時2天！全聯「事事購物節」消費滿額8%回饋 線上購再加碼最高21%

連假期間全聯取諧音推出「事事購物節」，線上線下多重活動，不論使用PX Pay、全支付、實體卡，只要是全聯會員均享折扣。其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦