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身障出遊環境不友善 他開復康巴士載身障朋友感觸多

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
公園常見輪椅族，因為多數公園地面平坦，無障空間便利。記者游振昇／攝影
公園常見輪椅族，因為多數公園地面平坦，無障空間便利。記者游振昇／攝影

聯合報「陽光行動」專題報導身障出遊許多環境不友善，獲得回響，也有多位身障照顧者感觸深，嘉義榮民吳一忠今天在聯合報民意論壇中說，他曾任脊髓損傷協會，居家探視或開復康巴士載身障朋友時，身障者的「台灣行，大不易」，他心中感觸深。

另一名在身障團體工作者說，她長期服務觀察，發現台灣對身障者行的問題不夠重視，硬體設備有很多需再改善；榮民吳一忠今天在聯合報民意論壇寫出自己觀察，他說台灣導盲磚「導」到撞牆，殘障坡道卻圍著欄杆或有45度斜坡，讓身障者畏懼外出，無形中剝奪他們行的權利。

科大講師李政達也在聯合報民意論壇分享自己觀察和體會，他說妻子日前才換人工髖節出院，看到聯合報頭版「身障出遊 環境不友善」報導感觸深，他說國內許多旅景點，特別是年代久遠的宮廟和古蹟，常因周邊空間有限，無障礙設施缺少或只做半套，讓輪椅族望之與嘆。

他也舉例，他們今年2月和朋友到日本旅行，日本對行動不便者的體貼和設施，他說，妻子術後還要一段時間復健，他們現在已開始計畫暑假出遊，如果屆時妻仍無法行動自如，無障礙環境友善的日本，將是他們的首選。

身障者 日本 榮民

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