滿額送安妮亞筆記本！壽司郎×間諜家家酒　第二波開跑

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎與間諜家家酒的滿額贈禮活動，第二波即將送出「間諜家家酒A5筆記本」。圖／壽司郎提供
壽司郎與間諜家家酒的滿額贈禮活動，第二波即將送出「間諜家家酒A5筆記本」。圖／壽司郎提供

沒搶到「安妮亞」的粉絲，這次別錯過了！來自日本的「壽司郎」與動畫「SPY×FAMILY 間諜家家酒」攜手，自3月17日起波段式推出滿額贈禮活動。繼首波贈出「間諜家家酒 夾鏈袋便條組」之後，第二波即將於4月6日起登場，消費滿額就可獲得「間諜家家酒A5筆記本」，適合粉絲蒐集入手。

主打間諜與家庭、校園生活的「SPY×FAMILY 間諜家家酒」，故事環繞於洛伊德、約兒及安妮亞之間，乃是近年的當紅人氣動漫。壽司郎在3月中旬即宣佈，預計將推出連續3波的滿額贈禮活動，獎品各有不同。其中首波推出的「夾鏈袋便條組」限量29,800，僅短短幾天就已經贈送完畢，顯現間諜家家酒的超強人氣。

第二波贈獎活動，即將於4月6日登場。活動期間消費滿500元以上，就可獲得「間諜家家酒A5筆記本」1本，共計有安妮亞、佛傑一家人等4款造型，總計限量39,800組，同樣是送完為止。另外第三波活動，則預計於4月26日登場，滿額將贈送「間諜家家酒 冷水杯」。

「間諜家家酒A5筆記本」共計有4款造型，全台限量39,800組。圖／壽司郎提供
「間諜家家酒A5筆記本」共計有4款造型，全台限量39,800組。圖／壽司郎提供

間諜 壽司郎 粉絲

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