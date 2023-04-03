滿額送安妮亞筆記本！壽司郎×間諜家家酒　第二波開跑

沒搶到「安妮亞」的粉絲，這次別錯過了！來自日本的「壽司郎」與動畫「SPY×FAMILY 間諜家家酒」攜手，自3月17日起波段式推出滿額贈禮活動。繼首波贈出「間諜家家酒 夾鏈袋便條組」之後，第二波即將於4月6日起登場，消費滿額就可獲得「間諜家家酒A5筆記本」，適合粉絲蒐集入手。

主打間諜與家庭、校園生活的「SPY×FAMILY 間諜家家酒」，故事環繞於洛伊德、約兒及安妮亞之間，乃是近年的當紅人氣動漫。壽司郎在3月中旬即宣佈，預計將推出連續3波的滿額贈禮活動，獎品各有不同。其中首波推出的「夾鏈袋便條組」限量29,800，僅短短幾天就已經贈送完畢，顯現間諜家家酒的超強人氣。