2023 WW表展／飛官魂爆裂 Zenith懷舊黑陶瓷太迷人
手表是將時間具象化的工具，而對不同職業、不同族群的需求也不盡相同，其中又以飛行員（Pilot）對於時間的精準擁有高度需求。最具資格談論飛行表、早早將「Pilot」註冊為商標之一的Zenith，今年在日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展期間推出多款當代、懷舊風格的新品，「飛行魂」滿溢。
37毫米的DEFY Revival Shadow復刻腕表向1970年代取經，八邊形表殼搭配14邊形表圈的設計充滿強烈的懷舊時代感，同時表帶並採用Gay Frères曾在1969年為Zenith設計的樣式，但全數換上微噴砂鈦金屬，因此上手的份量感極度輕盈，表款並使用Elite 670自動上鍊機芯與擁有300米防水性能，訂價24萬9,000元。
而DEFY系列不僅在風格上回望50年前，同時也將眼光投向未來，帶來DEFY Skyline與DEFY Skyline Skeleton兩款黑陶瓷腕表，兩款腕表皆使用了41毫米黑色陶瓷表殼，並運用具矽材質零件的高振頻El Primero 3620型自動上鏈機芯，差別在於小秒針盤一者位於9點鐘方向、一者位於6點鐘方向，但小秒針轉盤都具備10等分刻度，因此可精確讀時至1/10秒，精密、輕盈，且擁有陶瓷質輕、耐刮的優異物理性。
壓軸的Pilot系列更帶來包含Pilot Automatic自動上鍊腕表與Pilot Big Date Flyback大日期飛返計時腕表。前者具有宛如舊式飛機上瓦楞波紋金屬的黑色蛋白石面盤裝飾橫向凹紋，同時結合1900年代初期的加大型夜光阿拉伯數字時標，後者則使用El Primero 3652高振頻機芯，並具有0.03秒指針歸零的極速紀錄。兩種功能都具備精鋼、黑陶瓷兩種材質選擇，但從面盤上的Pilot字樣中透出的飛行員冒險氣質則並無分別，勇往直前、直登天際之巔。
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