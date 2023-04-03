2023 WW表展／飛官魂爆裂 Zenith懷舊黑陶瓷太迷人

手表是將時間具象化的工具，而對不同職業、不同族群的需求也不盡相同，其中又以飛行員（Pilot）對於時間的精準擁有高度需求。最具資格談論飛行表、早早將「Pilot」註冊為商標之一的Zenith，今年在日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展期間推出多款當代、懷舊風格的新品，「飛行魂」滿溢。

37毫米的DEFY Revival Shadow復刻腕表向1970年代取經，八邊形表殼搭配14邊形表圈的設計充滿強烈的懷舊時代感，同時表帶並採用Gay Frères曾在1969年為Zenith設計的樣式，但全數換上微噴砂鈦金屬，因此上手的份量感極度輕盈，表款並使用Elite 670自動上鍊機芯與擁有300米防水性能，訂價24萬9,000元。

而DEFY系列不僅在風格上回望50年前，同時也將眼光投向未來，帶來DEFY Skyline與DEFY Skyline Skeleton兩款黑陶瓷腕表，兩款腕表皆使用了41毫米黑色陶瓷表殼，並運用具矽材質零件的高振頻El Primero 3620型自動上鏈機芯，差別在於小秒針盤一者位於9點鐘方向、一者位於6點鐘方向，但小秒針轉盤都具備10等分刻度，因此可精確讀時至1/10秒，精密、輕盈，且擁有陶瓷質輕、耐刮的優異物理性。