快訊

麥卡錫4月5日與蔡總統會談 總統府晚間證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023 WW表展／飛官魂爆裂 Zenith懷舊黑陶瓷太迷人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Zenith曾在1888年、1904年分別註冊了法文Pilote與英文Pilot商標，為飛行員風格、一錘定音。圖／Zenith提供（合成圖）
Zenith曾在1888年、1904年分別註冊了法文Pilote與英文Pilot商標，為飛行員風格、一錘定音。圖／Zenith提供（合成圖）

手表是將時間具象化的工具，而對不同職業、不同族群的需求也不盡相同，其中又以飛行員（Pilot）對於時間的精準擁有高度需求。最具資格談論飛行表、早早將「Pilot」註冊為商標之一的Zenith，今年在日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展期間推出多款當代、懷舊風格的新品，「飛行魂」滿溢。

37毫米的DEFY Revival Shadow復刻腕表向1970年代取經，八邊形表殼搭配14邊形表圈的設計充滿強烈的懷舊時代感，同時表帶並採用Gay Frères曾在1969年為Zenith設計的樣式，但全數換上微噴砂鈦金屬，因此上手的份量感極度輕盈，表款並使用Elite 670自動上鍊機芯與擁有300米防水性能，訂價24萬9,000元。

而DEFY系列不僅在風格上回望50年前，同時也將眼光投向未來，帶來DEFY Skyline與DEFY Skyline Skeleton兩款黑陶瓷腕表，兩款腕表皆使用了41毫米黑色陶瓷表殼，並運用具矽材質零件的高振頻El Primero 3620型自動上鏈機芯，差別在於小秒針盤一者位於9點鐘方向、一者位於6點鐘方向，但小秒針轉盤都具備10等分刻度，因此可精確讀時至1/10秒，精密、輕盈，且擁有陶瓷質輕、耐刮的優異物理性。

壓軸的Pilot系列更帶來包含Pilot Automatic自動上鍊腕表與Pilot Big Date Flyback大日期飛返計時腕表。前者具有宛如舊式飛機上瓦楞波紋金屬的黑色蛋白石面盤裝飾橫向凹紋，同時結合1900年代初期的加大型夜光阿拉伯數字時標，後者則使用El Primero 3652高振頻機芯，並具有0.03秒指針歸零的極速紀錄。兩種功能都具備精鋼、黑陶瓷兩種材質選擇，但從面盤上的Pilot字樣中透出的飛行員冒險氣質則並無分別，勇往直前、直登天際之巔。

DEFY Revival Shadow腕表，具有特殊的八邊形表殼、14邊形表圈與特殊的Ladder表帶，帶人在風格上重返1970。圖／Zenith提供
DEFY Revival Shadow腕表，具有特殊的八邊形表殼、14邊形表圈與特殊的Ladder表帶，帶人在風格上重返1970。圖／Zenith提供
Zenith自製的Elite-670自動上鍊機芯，具有日內瓦波紋與精密的打磨修飾細節。圖／Zenith提供
Zenith自製的Elite-670自動上鍊機芯，具有日內瓦波紋與精密的打磨修飾細節。圖／Zenith提供
DEFY系列Skyline Skeleton鏤空腕表以高振頻機芯搭配黑色陶瓷材質，黝黑、通透而精密。圖／Zenith提供
DEFY系列Skyline Skeleton鏤空腕表以高振頻機芯搭配黑色陶瓷材質，黝黑、通透而精密。圖／Zenith提供
DEFY系列Skyline Skeleton鏤空腕表，41毫米、El Primero 3620高振頻自動上鍊機芯、黑色陶瓷、時間顯示、小秒針、防水100米，56萬8,600元。圖／Zenith提供
DEFY系列Skyline Skeleton鏤空腕表，41毫米、El Primero 3620高振頻自動上鍊機芯、黑色陶瓷、時間顯示、小秒針、防水100米，56萬8,600元。圖／Zenith提供
Pilot系列Big Date Flyback大日期飛返計時碼表，42.5毫米、黑色噴砂陶瓷、El Primero高振頻自動計時碼表機芯、時間顯示、飛返計時功能、大日期顯示、防水100米，45萬800元。圖／Zenith提供
Pilot系列Big Date Flyback大日期飛返計時碼表，42.5毫米、黑色噴砂陶瓷、El Primero高振頻自動計時碼表機芯、時間顯示、飛返計時功能、大日期顯示、防水100米，45萬800元。圖／Zenith提供

腕表 日內瓦

延伸閱讀

2023 WW表展／Bell & Ross BR 05首現皮帶款 斯文金奢

2023 WW表展／沒指針也沒表冠？雅典Freak One驚奇續航

2023 WW表展／史上最可愛！柯米蛙空降ORIS日曆窗

2023 WW表展／通透、3D與輕盈 HUBLOT的驚奇三部曲

相關新聞

米奇造型燈必入手！家樂福迪士尼100周年9款綠色生活小物換購價99元起

歡慶迪士尼100周年，家樂福推出GO GREEN永續概念換購商品系列，包括環保餐具、購物車、魔豆盆栽等，即日起至5月21...

2023 WW表展／飛官魂爆裂 Zenith懷舊黑陶瓷太迷人

手表是將時間具象化的工具，而對不同職業、不同族群的需求也不盡相同，其中又以飛行員（Pilot）對於時間的精準擁有高度需求...

限時2天！全聯「事事購物節」消費滿額8%回饋 線上購再加碼最高21%

連假期間全聯取諧音推出「事事購物節」，線上線下多重活動，不論使用PX Pay、全支付、實體卡，只要是全聯會員均享折扣。其...

達美樂「3個大披薩699」！天天加碼送「6000元披薩券」

連假剩最後幾天，想好要吃什麼了嗎？連鎖披薩「達美樂」至4月5日前推出「加菜金6,000元」加碼活動，只要參與拍照留言活動...

2023 WW表展／Bell & Ross BR 05首現皮帶款 斯文金奢

柏萊士（Bell & Ross）今年首度參展日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展，品牌並以經典...

清明祭祖Uber Eats傳統市場點得到 限時消費滿額9折 Uber One會員限時搭車解鎖千元大禮包

清明祭祖現在有了新幫手！Uber Eats 號召北、中、南部40家傳統市場商家合作夥伴推出「清明時節專區」，祭出500多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦