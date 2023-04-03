快訊

29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

反制蔡總統見麥卡錫「將再度圍台軍演」？ 陸外交部回應

同框賈伯斯兒子 郭台銘親揭iPhone「4S」命名意涵

限時2天！全聯「事事購物節」消費滿額8%回饋 線上購再加碼最高21%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯「事事購物節」單筆滿千最高回饋8%，PXGo!更提早3天開跑。圖／全聯福利中心提供
全聯「事事購物節」單筆滿千最高回饋8%，PXGo!更提早3天開跑。圖／全聯福利中心提供

連假期間全聯取諧音推出「事事購物節」，線上線下多重活動，不論使用PX Pay、全支付、實體卡，只要是全聯會員均享折扣。其中，福利卡友只要在4月4日、4月5日期間到實體門市消費，滿額最高享8%回饋；而線上部分「PXGo!全聯線上購」更提前從連假開始就祭出4大優惠；4月4日、4月5日購買「隔日達」商品滿額再多贈200福利點、箱購指定各大品牌飲料、家用清潔品、嬰兒/成人紙尿褲，折價加點數享最高28%回饋。

實體門市限時2天祭出多款下殺破盤價商品，包含食品、用品、生鮮等，4月4日、4月5日單日單卡消費每滿1,000元送800限時福利點，連假期間針對生鮮部分推出60款爆殺優惠，包括有機鴻喜菇、雪白菇、奇異果、美國無骨牛小排、台灣桂丁土雞切塊等。另外，網友激推的美味堂「雙雞湯」，今年主打「黃耆紅棗枸杞雞湯」與「金華干貝燉雞」，特價單包279元，任買2包520元，等於再便宜38元，平均一包260元。還有「四神湯」搭配「老重慶麻辣雙寶」任2盒只要179元。

連假出遊推薦We Sweet暢銷商品「蜂蜜蛋糕」及「72%特級巧克力捲」合購價129元，阪急麵包則是全品項消費滿100元，現折10元，OFF COFFEE熱美式買1送1。同時配合清明祭拜提供老鷹紅豆/楓糖奶油銅鑼燒68元優惠價，以及可愛的迷你紅龜粿及草仔粿，原價69元，特價65元。

另外，連假期間「PXGo!全聯線上購」祭出4大優惠，包括購買分批取、預購、小時達單筆每滿1,000元送800限時福利點，超過百件商品爆殺價5折起；下單「全聯小時達」單筆滿1,200元現折180元再送800限時福利點，等於最高享21%回饋，省時省力更省錢；購買分批取OFF COFFEE美式或拿鐵、阪急麵包，還可參加麗克特三明治機抽獎，下單任2組享最高20%回饋，若使用自帶杯兌領咖啡再省8元，換算美式一杯只要10元有找；指定日期分批取暢銷回顧商品專區，任2組加贈200福利點，包含生鮮魚肉、鮮乳豆漿等，合併事事滿千優惠最高享10%回饋。

全新上線的「隔日達」推出萬件家電、鍋具、保健、美妝品、居家日用品，滿額現折100元，還可再送1,000福利點，折價加點數優惠最高15%回饋；箱購成人紙褲購買一箱即贈500福利點、指定品牌飲料購買任兩箱贈500福利點、指定品牌家用清潔品滿599元贈600福利點、滿899元贈1000福利點，活動期間折價與點數加碼最高可享28%回饋。

拜拜必備，精巧尺寸的紅龜粿6入超方便。圖／全聯福利中心提供
拜拜必備，精巧尺寸的紅龜粿6入超方便。圖／全聯福利中心提供
為響應政府還稅於民，全聯也趁今年「事事購物節」傳授優惠放大術。圖／全聯福利中心提供
為響應政府還稅於民，全聯也趁今年「事事購物節」傳授優惠放大術。圖／全聯福利中心提供
全聯「事事購物節」活動期間，不論使用PX Pay、全支付、實體卡，只要是全聯會員均享折扣。圖／全聯福利中心提供
全聯「事事購物節」活動期間，不論使用PX Pay、全支付、實體卡，只要是全聯會員均享折扣。圖／全聯福利中心提供
「美麗誌」預購超過50款爆殺品，指定品項最低爆殺3折起，線上線下皆可買。圖／全聯福利中心提供
「美麗誌」預購超過50款爆殺品，指定品項最低爆殺3折起，線上線下皆可買。圖／全聯福利中心提供

連假 生鮮 品牌

延伸閱讀

連假南投景點湧人潮 溪頭自然教育園區近8千人入園

澎湖海空交通滿載 連假4天遊客超過一半常住人口數

倒數三天！高雄超夯餐車「川田手切冰」連假限定「彩色吐司夾手切冰」，推薦口味、出攤行程一次收

連假流感、腸病毒門診人數增加 屏基：孩童居多 家長需提高警覺

相關新聞

達美樂「3個大披薩699」！天天加碼送「6000元披薩券」

連假剩最後幾天，想好要吃什麼了嗎？連鎖披薩「達美樂」至4月5日前推出「加菜金6,000元」加碼活動，只要參與拍照留言活動...

限時2天！全聯「事事購物節」消費滿額8%回饋 線上購再加碼最高21%

連假期間全聯取諧音推出「事事購物節」，線上線下多重活動，不論使用PX Pay、全支付、實體卡，只要是全聯會員均享折扣。其...

2023 WW表展／Bell & Ross BR 05首現皮帶款 斯文金奢

柏萊士（Bell & Ross）今年首度參展日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展，品牌並以經典...

清明祭祖Uber Eats傳統市場點得到 限時消費滿額9折 Uber One會員限時搭車解鎖千元大禮包

清明祭祖現在有了新幫手！Uber Eats 號召北、中、南部40家傳統市場商家合作夥伴推出「清明時節專區」，祭出500多...

生櫻花蝦旬味料理、櫻花壽司！欣葉NAGOMI春季新菜上桌

遵循日本旬食理念的欣葉日式自助餐「NAGOMI和食饗宴」，自4月起以春天櫻花為設計靈感，推出15道全新春季料理，包含有多...

2023 WW表展／沒指針也沒表冠？雅典Freak One驚奇續航

一個年度最大展會只發表一只新品？這樣「藝高人膽大」的行為，僅有少數高級鐘表品牌如雅典（Ulysse Nardin）在今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦