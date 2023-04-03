限時2天！全聯「事事購物節」消費滿額8%回饋 線上購再加碼最高21%

連假期間全聯取諧音推出「事事購物節」，線上線下多重活動，不論使用PX Pay、全支付、實體卡，只要是全聯會員均享折扣。其中，福利卡友只要在4月4日、4月5日期間到實體門市消費，滿額最高享8%回饋；而線上部分「PXGo!全聯線上購」更提前從連假開始就祭出4大優惠；4月4日、4月5日購買「隔日達」商品滿額再多贈200福利點、箱購指定各大品牌飲料、家用清潔品、嬰兒/成人紙尿褲，折價加點數享最高28%回饋。

實體門市限時2天祭出多款下殺破盤價商品，包含食品、用品、生鮮等，4月4日、4月5日單日單卡消費每滿1,000元送800限時福利點，連假期間針對生鮮部分推出60款爆殺優惠，包括有機鴻喜菇、雪白菇、奇異果、美國無骨牛小排、台灣桂丁土雞切塊等。另外，網友激推的美味堂「雙雞湯」，今年主打「黃耆紅棗枸杞雞湯」與「金華干貝燉雞」，特價單包279元，任買2包520元，等於再便宜38元，平均一包260元。還有「四神湯」搭配「老重慶麻辣雙寶」任2盒只要179元。

連假出遊推薦We Sweet暢銷商品「蜂蜜蛋糕」及「72%特級巧克力捲」合購價129元，阪急麵包則是全品項消費滿100元，現折10元，OFF COFFEE熱美式買1送1。同時配合清明祭拜提供老鷹紅豆/楓糖奶油銅鑼燒68元優惠價，以及可愛的迷你紅龜粿及草仔粿，原價69元，特價65元。

另外，連假期間「PXGo!全聯線上購」祭出4大優惠，包括購買分批取、預購、小時達單筆每滿1,000元送800限時福利點，超過百件商品爆殺價5折起；下單「全聯小時達」單筆滿1,200元現折180元再送800限時福利點，等於最高享21%回饋，省時省力更省錢；購買分批取OFF COFFEE美式或拿鐵、阪急麵包，還可參加麗克特三明治機抽獎，下單任2組享最高20%回饋，若使用自帶杯兌領咖啡再省8元，換算美式一杯只要10元有找；指定日期分批取暢銷回顧商品專區，任2組加贈200福利點，包含生鮮魚肉、鮮乳豆漿等，合併事事滿千優惠最高享10%回饋。