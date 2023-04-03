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達美樂「3個大披薩699」！天天加碼送「6000元披薩券」
連假剩最後幾天，想好要吃什麼了嗎？連鎖披薩「達美樂」至4月5日前推出「加菜金6,000元」加碼活動，只要參與拍照留言活動，就有機會獲得價值6,000元的披薩券。另外也提供「3個大披薩699元」的方案，讓民眾在家也能輕鬆吃。
達美樂本次推出的3個大披薩優惠，共計有起司餅、夏威夷、道地美國、青花彩蔬、皇家白醬彩蔬，超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、六合一起司、甜起司餅等10種口味可供選擇，3個大披薩優惠價699元，外送也可享優惠。
即日起至4月5日期間，訂購達美樂披薩，並且拍下享用披薩的照片（需有達美樂披薩、披薩盒入鏡），並且於官方臉書參與留言活動，就可參加抽獎，有機會獲得價值6,000元的大披薩券（共計20張，每張價值300元以上），估計每天抽出10名幸運得主。
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