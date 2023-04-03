2023 WW表展／Bell & Ross BR 05首現皮帶款 斯文金奢

柏萊士（Bell & Ross）今年首度參展日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展，品牌並以經典表款如BR 03、BR 05為基礎，帶來新材質、新顏色的多款新品選擇。

專業潛水表導向的BR 03-92今年帶來青銅表款：BR 03-92 White Bronze，其青銅表殼由92%銅和8%的錫組成，色澤相似於帆船上的青銅元件，帶來懷舊的海洋風格聯想。表款運用自動上鍊機械機芯，整體病具備300米防水性能、以及通過國際防水標準ISO 6425標準，限量999只。

BR 03-93 GMT則具備兩地時間功能，藍色面盤搭配藍色24小時外圈、藍色納帕小牛皮表帶，並以紅色箭頭的第二地時針指示，雖貌似運動風格但又添增了斯文的變奏，遊走於商務正式與休閒風格。貴金屬高單價款則有一只BR 05 Green Gold腕表，方中帶圓、圓中帶方的BR 05表殼，並「披」上雲杉綠色的優雅新衣，可分別搭配綠色鱷魚皮帶或同材質的18K 5N紅金表帶。