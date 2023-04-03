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2023 WW表展／Bell & Ross BR 05首現皮帶款 斯文金奢

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BR 05 Green Gold腕表，方中帶圓、圓中帶方的BR 05表殼，並「披」上了雲杉綠色的優雅新衣，自展現出麥穗般的豐收珍貴金黃時光。圖／Bell & Ross提供
BR 05 Green Gold腕表，方中帶圓、圓中帶方的BR 05表殼，並「披」上了雲杉綠色的優雅新衣，自展現出麥穗般的豐收珍貴金黃時光。圖／Bell & Ross提供

柏萊士（Bell & Ross）今年首度參展日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展，品牌並以經典表款如BR 03、BR 05為基礎，帶來新材質、新顏色的多款新品選擇。

專業潛水表導向的BR 03-92今年帶來青銅表款：BR 03-92 White Bronze，其青銅表殼由92%銅和8%的錫組成，色澤相似於帆船上的青銅元件，帶來懷舊的海洋風格聯想。表款運用自動上鍊機械機芯，整體病具備300米防水性能、以及通過國際防水標準ISO 6425標準，限量999只。

BR 03-93 GMT則具備兩地時間功能，藍色面盤搭配藍色24小時外圈、藍色納帕小牛皮表帶，並以紅色箭頭的第二地時針指示，雖貌似運動風格但又添增了斯文的變奏，遊走於商務正式與休閒風格。貴金屬高單價款則有一只BR 05 Green Gold腕表，方中帶圓、圓中帶方的BR 05表殼，並「披」上雲杉綠色的優雅新衣，可分別搭配綠色鱷魚皮帶或同材質的18K 5N紅金表帶。

值得一提的是：這也是BR 05系列首款具有皮表帶的組合，兩款則都運用BR Cal.321自動上鍊機芯並具備黃金自動盤，可在透明底蓋中欣賞。皮帶款訂價75萬4,000元，全金鍊帶款則為113萬2,000元，各自展現出麥穗般的豐收金黃時光。

BR 03-92 White Bronze，自動上鍊機芯、青銅、時間顯示、防水300米、限量999只，15萬2,000元。圖／Bell & Ross提供
BR 03-92 White Bronze，自動上鍊機芯、青銅、時間顯示、防水300米、限量999只，15萬2,000元。圖／Bell & Ross提供
BR 05 Green Gold腕表皮帶款，18K 5N紅金，75萬4,000元。圖／Bell & Ross提供
BR 05 Green Gold腕表皮帶款，18K 5N紅金，75萬4,000元。圖／Bell & Ross提供
BR 03-93 GMT BLUE腕表，自動上鍊機芯、42毫米、精鋼、時間顯示、兩地時間功能、藍灰雙色表圈，13萬9,000元。圖／Bell & Ross提供
BR 03-93 GMT BLUE腕表，自動上鍊機芯、42毫米、精鋼、時間顯示、兩地時間功能、藍灰雙色表圈，13萬9,000元。圖／Bell & Ross提供
具備兩地時間功能的BR 03-93 GMT兩地時間腕表以藍色面盤搭配24小時外圈、藍色納帕小牛皮表帶，在運動風格中添增了斯文的變奏。圖／Bell & Ross提供
具備兩地時間功能的BR 03-93 GMT兩地時間腕表以藍色面盤搭配24小時外圈、藍色納帕小牛皮表帶，在運動風格中添增了斯文的變奏。圖／Bell & Ross提供

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