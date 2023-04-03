生櫻花蝦旬味料理、櫻花壽司！欣葉NAGOMI春季新菜上桌

遵循日本旬食理念的欣葉日式自助餐「NAGOMI和食饗宴」，自4月起以春天櫻花為設計靈感，推出15道全新春季料理，包含有多道生櫻花蝦旬味料理，還有以櫻花入菜的花見壽司等品項，帶來餐桌上的絢爛春意。

NAGOMI本季使用海港直送、保存不易的「生櫻花蝦」入饌，口感較乾燥櫻花蝦更為柔和且帶有蝦肉鮮甜。透過料理長的手藝，化身成為「櫻花蝦軍艦捲」、「手作櫻花蝦玉子燒」、「櫻花蝦蔬菜揚」等3道特色料理。藉由不同的烹調方式，也可以品嚐到生櫻花蝦的風味變化。

本季NAGOMI也推出限定「現流旬魚涮涮鍋」，選用春季油脂清甜適中的真鯛、鸚哥魚、海鱸魚等野生白身魚，透過高湯快速涮燙，鎖住魚肉的清甜與細膩，並以櫻花漬點綴，增添視覺與味覺的季節感受。另外同步新登場的「花見壽司」，將鹽漬櫻花切碎後，與洛神花、日本釀造醋一同製成粉色醋飯，再搭配上不同食材，製成「櫻花飯鮮魚散壽司」、「炙燒白身旬魚握壽司」、「果香鮮魚手毬壽司、「紫蘇稻荷鮪魚壽司」等品項上桌，讓淡雅的櫻花香氣增添浪漫。