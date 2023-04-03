快訊

狒狒之死引抵制！六福村連假第3天湧現人潮 排隊至少半小時

新竹發生「蛋蛋車禍」11箱蛋掉地染黃馬路 不見司機蹤影

少選深色！醫曝染髮「最佳間隔時間」染完1動作必做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生櫻花蝦旬味料理、櫻花壽司！欣葉NAGOMI春季新菜上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
NAGOMI使用生櫻花蝦為素材，推出多道生櫻花蝦旬味料理。圖／欣葉提供
NAGOMI使用生櫻花蝦為素材，推出多道生櫻花蝦旬味料理。圖／欣葉提供

遵循日本旬食理念的欣葉日式自助餐「NAGOMI和食饗宴」，自4月起以春天櫻花為設計靈感，推出15道全新春季料理，包含有多道生櫻花蝦旬味料理，還有以櫻花入菜的花見壽司等品項，帶來餐桌上的絢爛春意。

NAGOMI本季使用海港直送、保存不易的「生櫻花蝦」入饌，口感較乾燥櫻花蝦更為柔和且帶有蝦肉鮮甜。透過料理長的手藝，化身成為「櫻花蝦軍艦捲」、「手作櫻花蝦玉子燒」、「櫻花蝦蔬菜揚」等3道特色料理。藉由不同的烹調方式，也可以品嚐到生櫻花蝦的風味變化。

本季NAGOMI也推出限定「現流旬魚涮涮鍋」，選用春季油脂清甜適中的真鯛、鸚哥魚、海鱸魚等野生白身魚，透過高湯快速涮燙，鎖住魚肉的清甜與細膩，並以櫻花漬點綴，增添視覺與味覺的季節感受。另外同步新登場的「花見壽司」，將鹽漬櫻花切碎後，與洛神花、日本釀造醋一同製成粉色醋飯，再搭配上不同食材，製成「櫻花飯鮮魚散壽司」、「炙燒白身旬魚握壽司」、「果香鮮魚手毬壽司、「紫蘇稻荷鮪魚壽司」等品項上桌，讓淡雅的櫻花香氣增添浪漫。

除此之外，針對喜愛甜點的民眾，還推出有「櫻花玄餅」、「草莓優格幕斯」等品項。4月10日～4月14日，以及4月17日至4月21日期間，甜點區還限量提供有「beard papa’s迷你香草泡芙」，帶來香甜的享受。

NAGOMI本季將鹽漬櫻花入饌，推出多款花見壽司。圖／欣葉提供
NAGOMI本季將鹽漬櫻花入饌，推出多款花見壽司。圖／欣葉提供
白身旬魚涮涮鍋。圖／欣葉提供
白身旬魚涮涮鍋。圖／欣葉提供
NAGOMI提供有「櫻花玄餅」等花見甘味。圖／欣葉提供
NAGOMI提供有「櫻花玄餅」等花見甘味。圖／欣葉提供

櫻花 壽司 日本

延伸閱讀

粉紅花海盛開！ 二水鐵道「花旗木」與集集小火車同框　熱門景點媲美阿里山櫻花鐵道

一秒進入花花世界！上海粉白櫻花絕美滿開，一出地鐵站就被花海盛況、櫻吹雪驚到

《勝利女神：妮姬》妮姬能有後代？新活動宣傳有玄機 外媒腦洞大開推測可「懷孕生子」

日本櫻花提早開！ 春遊靜岡追櫻要快 「伊豆高原櫻花」滿開中

相關新聞

2023 WW表展／Bell & Ross BR 05首現皮帶款 斯文金奢

柏萊士（Bell & Ross）今年首度參展日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展，品牌並以經典...

清明祭祖Uber Eats傳統市場點得到 限時消費滿額9折

清明祭祖現在有了新幫手！Uber Eats 號召北、中、南部40家傳統市場商家合作夥伴推出「清明時節專區」，祭出500多...

生櫻花蝦旬味料理、櫻花壽司！欣葉NAGOMI春季新菜上桌

遵循日本旬食理念的欣葉日式自助餐「NAGOMI和食饗宴」，自4月起以春天櫻花為設計靈感，推出15道全新春季料理，包含有多...

2023 WW表展／沒指針也沒表冠？雅典Freak One驚奇續航

一個年度最大展會只發表一只新品？這樣「藝高人膽大」的行為，僅有少數高級鐘表品牌如雅典（Ulysse Nardin）在今年...

香奈兒、LV想告紙紮店「仿冒」 紙紮藝術成文創新題材

後天是清明掃墓節。過去華人忌諱談死亡，如今卻成為文創的養分。以冥婚為題材的電影「關於我和鬼變成家人的那件事」票房逼近四億...

合歡山杜鵑花季 輕鬆攻百岳

合歡山杜鵑花季這個月熱鬧登場！跟著有行旅企畫的「合歡山杜鵑花季」三天兩夜登山賞花，由特有生物保育解說員帶領，登上合歡山後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦