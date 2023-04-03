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太魯閣國家公園解說志工 招募年齡放寬至65歲

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
陽明山國家公園管理處表示，將將在5月5日（五）及5月13日（六）辦理2梯次賞螢活動，並在4月10日（一）上午10時開放報名。此外，太魯閣國家公園管理處正招募第18期解說志工，招募年齡已放寬至65歲，收件日期延長至4月7日。圖／營建署提供
陽明山國家公園管理處表示，將將在5月5日（五）及5月13日（六）辦理2梯次賞螢活動，並在4月10日（一）上午10時開放報名。此外，太魯閣國家公園管理處正招募第18期解說志工，招募年齡已放寬至65歲，收件日期延長至4月7日。圖／營建署提供

陽明山國家公園管理處表示，5月5日及5月13日辦理兩梯次賞螢活動，由專業解說員引領民眾走入天溪園，探訪春夏限定的螢火蟲之美，4月10日上午10時開放報名。太魯閣國家公園管理處招募第18期解說志工，招募年齡放寬至65歲，收件日期延長至4月7日。

陽管處指出，天溪園位於陽明山國家公園的東南邊緣，園內有許多溪流匯合，大小瀑布飛瀉，屬於潮濕的溪谷地形，林相茂密植物種類繁多，生態資源極為豐富。區域內有滿佈苔蘚的綠色岩石，葉片短圓的伏石蕨及高大挺拔的筆筒樹等各式各樣獨具特色的植物，造就適合螢火蟲的棲地環境。

抬頭仰望天空時，也能有機會看到大冠鷲、五色鳥、紫嘯鶇等鳥類，耳邊不時可聽到斯文豪氏赤蛙、面天樹蛙、艾氏樹蛙等兩棲類蛙鳴聲，能親近園區內豐富的蝶類、蜻蜓、蛾類、豆娘等物種，走一趟天溪園能充分體會大自然的奧妙。

陽管處表示，活動報名費每名700元，內含晚餐、保險費、講師費與車資等，有興趣的民眾即日起至陽管處全球資訊網（www.ymsnp.gov.tw）線上申請服務項下，查詢活動資料或電洽解說教育課電話02-28613601分機810，採用線上申請服務，需先加入成為會員後，才可報名。

太魯閣國家公園管理處招募第18期解說志工，民眾希望招募條件可以放寬。太管處將招募年齡放寬至65歲，收件日期延長至4月7日，歡迎年滿18歲以上65歲以下，喜愛大自然，對解說及環境教育工作充滿熱忱的朋友，加入國家公園志工的行列。

太管處表示，今年計畫招募30名解說志工，錄取後須全程參與53小時特殊訓練課程，經過實習、考評合格後，始成為正式志工。具備環境教育、外語能力、口語表達、社群新媒體、影音或美術等專才的各路英雄好漢，均歡迎報名參加。

詳細報名資格及各階段甄訓流程，請至太管處官網最新消息下載簡章，報名郵寄主旨請註明報名解說志工

太魯閣國家公園 樹蛙 陽明山

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