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2023 WW表展／沒指針也沒表冠？雅典Freak One驚奇續航

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
目測約8公尺的手表「表面」以約60度角、2層樓高的鏡面折射，具現宛如《奇異博士》中的多重宇宙，也讓人聯想到《全面啟動》中的鏡相世界。記者釋俊哲／攝影
目測約8公尺的手表「表面」以約60度角、2層樓高的鏡面折射，具現宛如《奇異博士》中的多重宇宙，也讓人聯想到《全面啟動》中的鏡相世界。記者釋俊哲／攝影

一個年度最大展會只發表一只新品？這樣「藝高人膽大」的行為，僅有少數高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）在今年日內瓦《鐘表與奇蹟》（Watches & Wonders）表展上，身體力行。

不像高級珠寶品牌的奢華、不像傳統製表的機械感，雅典使用了鏡像折射、巨大化兩大元素打造了今年展間，並將品牌的Freak One腕表驚奇再現。目測約8公尺的手表表面以約60度角、2層樓高的鏡面折射，具現宛如《奇異博士》中的多重宇宙，也讓人聯想到《全面啟動》中的鏡相世界，堪稱年度最壯觀、沒有之一。

而雅典（Ulysse Nardin）今年的唯一新品，正是入口處裝置的Freak One腕表。以無表冠、無指針、無面盤「三無」特色的Freak One，該系列最早自2001年問世以降，歷經2001出差的Freak奇想腕表、2007的Freak Freak DIAMonSIL奇想腕表、2010的Freak Diavolo、2013的Freak Cruiser、2019的Freak X，終於來到今日的Freak One，再度跨入「奇想」新境界。

品牌自製的UN-240自製機芯，具備可抵消地心引力對機械機芯產生偏差影響的卡羅素裝置，垂直的橋板前端將指示分鐘，並以三角形如隱形戰機的發條盒蓋指示小時時鐘。此外只要開啟六點鐘方向刻有Freak字樣的鎖釦，便可旋轉表圈用以設定時間，捨棄了傳統的表冠設計，因而駕馭時間於無形。

與此同時，UN-240機芯呈垂直排列的開放式輪系結構更像一艘飛船，「航行」在44毫米的鈦金屬表殼內，機芯並具備專利的Grinder®磨床式上鍊系統，將自動盤連結至一個包含4枚棘爪的框架，因此帶來雙倍於傳統上鍊系統的傳動效率。表款並搭配5N玫瑰金表圈與使用30%回收橡膠的黑色橡膠表帶，訂價則為209萬5,000元。

專利的Grinder®磨床式上鍊系統，將帶來優異於傳統上鍊系統兩倍的傳動效率。圖／Ulysse Nardin提供
專利的Grinder®磨床式上鍊系統，將帶來優異於傳統上鍊系統兩倍的傳動效率。圖／Ulysse Nardin提供
雅典今年將Freak One腕表巨大化、鏡相化打造出的藝術裝置、堪稱Watches & Wonders年度展場最滂礡。圖／Ulysse Nardin提供、記者釋俊哲／攝影（合成圖）
雅典今年將Freak One腕表巨大化、鏡相化打造出的藝術裝置、堪稱Watches & Wonders年度展場最滂礡。圖／Ulysse Nardin提供、記者釋俊哲／攝影（合成圖）
可以旋轉表圈設定時間的機制，並以六點鐘方向的鎖釦為安全機制。圖／Ulysse Nardin提供
可以旋轉表圈設定時間的機制，並以六點鐘方向的鎖釦為安全機制。圖／Ulysse Nardin提供
Freak One奇想腕表，鈦金屬、44毫米、UN-240自動上鍊機芯、時間顯示、卡羅素裝置、超大矽質擺輪、矽游絲、Grinder®磨床式自動上鍊系統，209萬5,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Freak One奇想腕表，鈦金屬、44毫米、UN-240自動上鍊機芯、時間顯示、卡羅素裝置、超大矽質擺輪、矽游絲、Grinder®磨床式自動上鍊系統，209萬5,000元。圖／Ulysse Nardin提供

品牌 腕表 雅典

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