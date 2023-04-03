2023 WW表展／沒指針也沒表冠？雅典Freak One驚奇續航

一個年度最大展會只發表一只新品？這樣「藝高人膽大」的行為，僅有少數高級鐘表品牌如雅典（Ulysse Nardin）在今年日內瓦《鐘表與奇蹟》（Watches & Wonders）表展上，身體力行。

不像高級珠寶品牌的奢華、不像傳統製表的機械感，雅典使用了鏡像折射、巨大化兩大元素打造了今年展間，並將品牌的Freak One腕表驚奇再現。目測約8公尺的手表表面以約60度角、2層樓高的鏡面折射，具現宛如《奇異博士》中的多重宇宙，也讓人聯想到《全面啟動》中的鏡相世界，堪稱年度最壯觀、沒有之一。

而雅典（Ulysse Nardin）今年的唯一新品，正是入口處裝置的Freak One腕表。以無表冠、無指針、無面盤「三無」特色的Freak One，該系列最早自2001年問世以降，歷經2001出差的Freak奇想腕表、2007的Freak Freak DIAMonSIL奇想腕表、2010的Freak Diavolo、2013的Freak Cruiser、2019的Freak X，終於來到今日的Freak One，再度跨入「奇想」新境界。

品牌自製的UN-240自製機芯，具備可抵消地心引力對機械機芯產生偏差影響的卡羅素裝置，垂直的橋板前端將指示分鐘，並以三角形如隱形戰機的發條盒蓋指示小時時鐘。此外只要開啟六點鐘方向刻有Freak字樣的鎖釦，便可旋轉表圈用以設定時間，捨棄了傳統的表冠設計，因而駕馭時間於無形。