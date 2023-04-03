香奈兒、LV想告紙紮店「仿冒」 紙紮藝術成文創新題材

後天是清明掃墓節。過去華人忌諱談死亡，如今卻成為文創的養分。以冥婚為題材的電影「關於我和鬼變成家人的那件事」票房逼近四億台幣，藝術界也開啟對死亡的探索，身為殯葬業第二代的編舞家許程崴，八年前在高雄成立「許程崴製作舞團」，編導的舞作圍繞死亡，甚至讓紙紮成為舞台元素。而澳洲攝影師高峰(Chris caul)出版的「人間冥煙」，從134件紙紮品探討華人世界紙紮文化。

清明時節，常可看到民眾焚燒各種紙紮給祖先或神明。澳洲攝影師高峰某次經過香港的紙紮工場，看到師傅忙著製作紙紮豪宅、燒鵝、飛機等，立刻被師傅精巧的手藝吸引。他花五年時間走遍香港大街小巷，採買上千件紙紮品、寄回澳洲的家中拍照，完成紙紮祭品攝影集「人間冥煙」。

高峰觀察，紙紮世界猶如另一個「元宇宙」，人間的一切均與之對應，包括名牌與豪宅。香港曾發生LV和香奈兒發警告信給「仿冒」的紙紮店家，商家卻要求這些國際奢侈品牌重寫警告信地址、再燒給冥府的律師處理。敵不過本土社群和國際媒體的訕笑和批評，這些跨國公司最終撤銷對紙紮店家的控告。一位紙紮師傅告訴高峰，並不相信自己的作品能夠送達天堂，但仍願意傾一生之力製作紙紮，因為「希望能為相信的生者帶來一絲安慰」。

許程崴從小跟在父親身邊，笑稱自己「在墓園長大」，對於死亡與生命有著濃厚的好奇，認為「如何面對死亡，我們必須去學習。」雖從事殯葬業，許家讓三個孩子都學舞蹈。許程崴成立舞團後以父親職業為題材，他說父親感到開心，但也頻頻提醒他「作品不要讓人難受」。