力邀建築大師隈研吾操刀 「巴克禮park」與自然共生

高雄起家的「清景麟建築團隊」攜手白天鵝建設機構在台南新都心重劃區推出的「巴克禮PARK」，邀到日本國際級建築大師隈研吾操刀，是隈研吾在南台灣唯一的住宅作品，將朝地景建築方向創作，再寫建築新紀錄。

國際知名日本建築師隈研吾是時代雜誌百大影響力人物，2日旋風式扺台，參加清景麟建築團隊舉辦的國際建築全球發表會，分享這座可以感受光影的「樹林地標建築」設計理忽外，也與高雄市立美術館長李玉玲進行精采深度對談。

強調「自然共生」的隈研吾認為，建築不應只著重於物質硬體，建物應融入自然環境，形成空間特色，同時運用光影和風等天然元素，讓建築成為人與環境共融一體的媒介，如同回到遠古時代，祖先居住在森林般的自然意境。會中他致贈親自書寫的「自然共生」墨寶給清景麟建築團隊董事長林聰麟，指「巴克禮PARK」一案會朝地景建築方向努力。

清景麟建築團隊董事長林聰麟說，台南具有豐富文化及歷史底蘊，希望清景麟能在台南留下一座富有設計性與美感的世界級建築，這次很難得可以邀請到隈研吾設計集合式住宅，期望台灣的民眾有機會住在大師設計的作品中。