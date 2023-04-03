合歡山杜鵑花季 輕鬆攻百岳

合歡山杜鵑花季這個月熱鬧登場！跟著有行旅企畫的「合歡山杜鵑花季」三天兩夜登山賞花，由特有生物保育解說員帶領，登上合歡山後花園「小奇萊步道」，沿路豐富的自然生態，每走一步都是驚豔；再前往台灣最親民百岳「石門山」，卅分鐘輕鬆攻頂，在峰頂遠眺合歡山群峰，翠綠山頭點綴一叢叢嫣紅杜鵑，被譽為「天堂花園」。

全球頂級豪華酒店之一的「老英格蘭莊園」，有著歐洲百年老旅店才具備的典雅。 圖／取自老英格蘭莊園官網 旅程入住世界小型豪華酒店（ＳＬＨ）組織會員、全球頂級豪華酒店之一的「老英格蘭莊園」，都鐸式建築與各式石雕藝術、家具精品，有如歐洲古堡旅館的大器典雅，堪稱清境傳奇。

「合歡山杜鵑花季」三天兩夜的旅程，將於四月廿六日出發。報名或詳細旅程請洽：02-8643-3517、8643-3905，或瀏覽有行旅官網： https://utravel.udn.com