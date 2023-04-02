買零食附泡泡槍 家樂福日本週400款人氣商品集結 好吃好玩滿額再折價
連假沒出國，就用味覺來享受異國風情！家樂福即日起至4月11日推出「日本一番賞」，一次獻上超過400多支品項，且光是獨家商品就超過20支，新商品更高達50支以上，活動期間單筆購買指定日本進口商品滿599元就送30元現金折價券（單筆最高送150元），還有單筆不限金額就可以69元加價購得超夢幻的粉紅色春香櫻花葉風味烏龍麵。
搭配兒童節，特別推薦「Bisco必斯可哆啦Ａ夢可愛玩具泡泡槍大禮包」，內附超好玩泡泡槍，小孩放電必備；另有獨家新品「Glico格利高春遊野餐盒大禮包」，內附可微波的野餐盒，春遊野餐攜帶超方便。
今年日本泡麵大有來頭，話題性極高的「Peyang超大盛炒麵」份量超巨大，吃一盒飽一天；獨家引進「壽賀喜烏龍麵」，使用少見生烏龍麵體，簡單沖泡即可享用，還有獨家新品的「伊藤麵」系列，滿足民眾對日本麵食的喜愛。另外，在家做料理只要加了日式調味料就有畫龍點睛的效果，家樂福今年一口氣推出眾多日本料理常用配醬，包括獨家新上架熊本150年歷史醬油大廠熊本熊清爽醬油/柚子醋/壽喜燒醬，還有新上架S&B調味品系列、今鹽屋左兵衛調味鹽系列、敘敘苑沙拉醬/燒肉醬、GOMA焙煎胡麻醬、西京白味增等料理名醬。
美廉社即日起至4月4日也精選最具日本性代表的糖餅零食，推出指定商品滿100元即贈美廉社1,500點會員點數，包含日本經典人氣零食餅乾品牌北日本BOURBON系列商品、網路超高人氣帆船巧克力餅乾2件69元等，另外還有包裝超可愛的日本東鳩焦糖玉米脆果、樂天小熊餅乾4盒入大份量包裝新登場。還有引進多款日本水果風味軟糖、日本春日井濃厚Q軟糖，以及還有大人小孩都愛吃的日本SEIU果實果凍，趁優惠一次買齊。連假結束後，4月5日至4月7日美廉社還有限期3天的收心優惠，祭出美式咖啡買1送1，為上班族打氣。
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