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買零食附泡泡槍 家樂福日本週400款人氣商品集結 好吃好玩滿額再折價

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福日本週活動即日起至4月11日一次獻上超過400多支品項，其中獨家商品超過20支，新商品更高達50支以上。記者黃筱晴／攝影
家樂福日本週活動即日起至4月11日一次獻上超過400多支品項，其中獨家商品超過20支，新商品更高達50支以上。記者黃筱晴／攝影

連假沒出國，就用味覺來享受異國風情！家樂福即日起至4月11日推出「日本一番賞」，一次獻上超過400多支品項，且光是獨家商品就超過20支，新商品更高達50支以上，活動期間單筆購買指定日本進口商品滿599元就送30元現金折價券（單筆最高送150元），還有單筆不限金額就可以69元加價購得超夢幻的粉紅色春香櫻花葉風味烏龍麵。

搭配兒童節，特別推薦「Bisco必斯可哆啦Ａ夢可愛玩具泡泡槍大禮包」，內附超好玩泡泡槍，小孩放電必備；另有獨家新品「Glico格利高春遊野餐盒大禮包」，內附可微波的野餐盒，春遊野餐攜帶超方便。

今年日本泡麵大有來頭，話題性極高的「Peyang超大盛炒麵」份量超巨大，吃一盒飽一天；獨家引進「壽賀喜烏龍麵」，使用少見生烏龍麵體，簡單沖泡即可享用，還有獨家新品的「伊藤麵」系列，滿足民眾對日本麵食的喜愛。另外，在家做料理只要加了日式調味料就有畫龍點睛的效果，家樂福今年一口氣推出眾多日本料理常用配醬，包括獨家新上架熊本150年歷史醬油大廠熊本熊清爽醬油/柚子醋/壽喜燒醬，還有新上架S&B調味品系列、今鹽屋左兵衛調味鹽系列、敘敘苑沙拉醬/燒肉醬、GOMA焙煎胡麻醬、西京白味增等料理名醬。

美廉社即日起至4月4日也精選最具日本性代表的糖餅零食，推出指定商品滿100元即贈美廉社1,500點會員點數，包含日本經典人氣零食餅乾品牌北日本BOURBON系列商品、網路超高人氣帆船巧克力餅乾2件69元等，另外還有包裝超可愛的日本東鳩焦糖玉米脆果、樂天小熊餅乾4盒入大份量包裝新登場。還有引進多款日本水果風味軟糖、日本春日井濃厚Q軟糖，以及還有大人小孩都愛吃的日本SEIU果實果凍，趁優惠一次買齊。連假結束後，4月5日至4月7日美廉社還有限期3天的收心優惠，祭出美式咖啡買1送1，為上班族打氣。

4月5日至4月7日美廉社推連假收心優惠，祭出美式咖啡買1送1。圖／三商家購提供
4月5日至4月7日美廉社推連假收心優惠，祭出美式咖啡買1送1。圖／三商家購提供
寶製浪漫橫濱奶油味夾心餅乾，每片上面都有橫濱經典風景圖案，寶製全系列第2件5折。記者黃筱晴／攝影
寶製浪漫橫濱奶油味夾心餅乾，每片上面都有橫濱經典風景圖案，寶製全系列第2件5折。記者黃筱晴／攝影
歡慶兒童節，美廉社精選進口糖餅零食低至5元起。圖／三商家購提供
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獨家新品「Glico格利高春遊野餐盒大禮包」，售價369元，全台限量5,000組。圖／家樂福提供
獨家新品「Glico格利高春遊野餐盒大禮包」，售價369元，全台限量5,000組。圖／家樂福提供
敘敘苑沙拉醬/燒肉醬系列，特價199元。圖／家樂福提供
敘敘苑沙拉醬/燒肉醬系列，特價199元。圖／家樂福提供
獨家新品Ｍeito名糖蘋果白桃風味茶、莓果風味茶，特價119元。圖／家樂福提供
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寶製鹽奶油味夾心餅，風味濃郁，寶製全系列第2件5折。記者黃筱晴／攝影
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去日本必嚐鮮的Peyang超大盛炒麵、日清BIG海鮮杯麵，在家樂福就能買得到。記者黃筱晴／攝影
去日本必嚐鮮的Peyang超大盛炒麵、日清BIG海鮮杯麵，在家樂福就能買得到。記者黃筱晴／攝影
雀巢Kitkat威化餅系列第2件5折，迷你尺寸包裝上還有專屬打氣傳情小語。記者黃筱晴／攝影
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「Bisco必斯可哆啦Ａ夢可愛玩具泡泡槍大禮包」，售價399元，全台限量2,500組。圖／家樂福提供
「Bisco必斯可哆啦Ａ夢可愛玩具泡泡槍大禮包」，售價399元，全台限量2,500組。圖／家樂福提供
栗山瀨戶汐揚綜合米果，鮮蝦、柚子鹽、海苔鹽3種口味一次滿足。記者黃筱晴／攝影
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日本料理 美廉社 野餐

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