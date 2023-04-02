普發6000買家電最划算 全國電子滿額週週抽6萬免單 再抽阿里山英迪格酒店雙人房
政府普發6,000元陸續入帳，全國電子宣布加碼推出週週抽免單活動，5月14日前購買家電滿6,000元，即可上網登錄發票參加抽獎，每週抽出1位最高6萬免單，還有機會入住阿里山英迪格酒店。
全國電子也鼓勵民眾提早為炎熱夏季超前部署做好準備，購買空調和冰箱滿萬送千，6月14日前完成安裝再享6,000購物金，搭配政府普發6,000元，等於享有額外的12,000元回饋；另外，加上政府節能補助最高5,000元，還有原廠疊加現折或實用家電好禮送，趁著夏季電費漲價前，汰舊換新大型家電現在正是入手的好時機。
另外，全國電子也為年輕人量身打造「青年超值家電套餐」，其中「小資成家」套餐只要10萬，就可以一次購足12種必備實用家電，包括電視、冰箱、洗衣機、電視等；另外還有「品味成家」20萬及「高端成家」30萬兩種套餐，還有套餐加購單品價最低5.9折起，官網線上訂購或門市採購同享優惠。
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