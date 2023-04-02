普發6000買家電最划算 全國電子滿額週週抽6萬免單 再抽阿里山英迪格酒店雙人房

從《誰先愛上他的》《四樓的天堂》《俗女養成記》到即將在Netflix上檔的《人選之人-造浪者》，謝盈萱在戲劇上的出色表現，讓人難以想像她是從35歲那年，才開始闖蕩影視圈。

2023-04-02 15:44