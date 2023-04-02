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請支援本土鳳梨！全聯鳳梨季集結四大產區 有產銷履歷、甜度保證15度以上

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
特選金鑽鳳梨（金牌果園），3月30日、3月31日，特價59元，全聯、大潤發同步優惠。圖／全聯福利中心提供
特選金鑽鳳梨（金牌果園），3月30日、3月31日，特價59元，全聯、大潤發同步優惠。圖／全聯福利中心提供

聰明的消費者都知道，當季水果便宜又好吃！全聯福利中心鳳梨季即日起至4月20日正式登場，集結全台最知名產地的「鳳梨四兄弟」，包括屏東高樹、台南關廟、嘉義民雄、台東鹿野的優質產銷履歷鳳梨，讓消費者輕鬆吃到最新鮮的本土鳳梨，更主打可溯源的產銷履歷鳳梨、甜度保證15度以上、嚴選達人產地、以及兼顧生態保育4大特色，雙北地區還有不定期快刀手駐店，結帳完可以直接幫你削好皮帶回家。另外，大潤發也同步推出多款鳳梨激省價，最低39元起。

全聯針對鳳梨產季將陸續上架來自各地的台灣鳳梨，包括產自屏東高樹、台南關廟、嘉義民雄的金鑽鳳梨，今年還新增擁有產銷履歷驗證的台東鹿野鳳梨，選擇多樣且食用更放心。其中，來自屏東高樹的生態商品貓頭鷹鳳梨，更是透過貓頭鷹來進行農田防治，孕育出的貓頭鷹鳳梨不僅甜，果肉、果心細嫩滑口，果香濃郁，去年推出即大受消費者喜愛。另外，店鋪也同步推出方便即食的每日果食截切系列，讓不想自己切的民眾買回家直接吃。

為了推廣在地鳳梨，全聯即日起至4月20日指定鳳梨任2支折10元；即日起至5月31日全新上市的產銷履歷珍珠鳳梨2入售價79元，特別以環保購物袋包裝，方便消費者重複使用。另外，4月4、5日「事事購物節」活動期間，更推出產銷履歷屏東高樹鳳梨1.5KG，售價69元；產銷履歷台農17號金鑽鳳梨1.2KG，售價49元。

另外，量販店大潤發也推出多種鳳梨促銷優惠，像是即日起至4月19日台灣珍珠鳳梨約每支促銷39元。即日起至4月6日產銷履歷高屏鳳梨每粒1.5kg特價69元。即日起至4月6日產銷履歷台農17號金鑽鳳梨1.2kg±每粒特價49元。

全聯鳳梨季期間限定指定鳳梨任2支折10元。圖／全聯福利中心提供
全聯鳳梨季期間限定指定鳳梨任2支折10元。圖／全聯福利中心提供
大潤發推出多款鳳梨促銷優惠活動。圖／全聯福利中心提供
大潤發推出多款鳳梨促銷優惠活動。圖／全聯福利中心提供
大潤發即日起至4月19日，台灣珍珠鳳梨1粒39元。圖／全聯福利中心提供
大潤發即日起至4月19日，台灣珍珠鳳梨1粒39元。圖／全聯福利中心提供

鳳梨 產銷履歷 全聯 大潤發

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