adidas Originals跨界BAPE、CLOT聯名Nike潮鞋必須收！

潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）再度攜手adidas Originals推出周年紀念合作款Campus 80s鞋。而陳冠希經營的潮牌CLOT則與Nike繼上市就被秒殺黑白配色「陰陽鞋」之後，打造紅、白、藍組合延伸鞋款，藉此向經典「阿甘鞋」致敬。

今年是日本潮牌BAPE的三十周年，陸續推出不少聯名紀念商品，此次則與有著20年合作歷史的adidas Orginals攜手，呈現全新版本的Campus 80s鞋。從二十年前的「Super Ape Star」鞋開始，雙品牌就會不定期的跨界，所以為了紀念BAPE誕生三十周年而生的Campus 80s鞋，便以經典輪廓加上招牌元素重塑而成。這雙鞋的設計採用麂皮製成鞋面，海軍藍鞋身上的白色三線條紋和BAPE STA™標誌以左右腳不對稱方式增添玩味。多處金色細節與訂製金屬鞋帶釦環展現街頭態度，鞋舌上更飾有周年紀念Logo呼應本次合作主題。

CLOT與Nike聯名CLOTEZ鞋後上片位置繡有白色的「功」、「夫」二字，帶出設計靈感。圖／CLOT提供

繼推出以太極陰陽為靈感的黑、白配色及向一代武術宗師致敬的黃、黑配色後，潮牌CLOT與Nike合作的CLOTEZ鞋，將迎來最終的紅、白、藍版本，藉以向51年前俗稱「阿甘鞋」的初代Cortez OG鞋致敬。CLOT創始人兼創意總監陳冠希曾在採訪中說「我喜歡Cortez是因為它很能代表洛杉磯文化，尤其是街頭文化以及運動文化」，以三合一的設計形式呈現的CLOTEZ鞋，除了可整套穿上，更可分拆成兩對不同鞋款。其中可當作室內穿著的綁帶鞋採用白色皮革鞋面搭配尼龍材質鞋舌，而Nike Swoosh、鞋舌標籤使用鮮明紅色裝飾，鞋後上片位置更繡有白色的「功」、「夫」二字，帶出設計靈感。

adidas Originals x BAPE® 30th Anniversary Campus 80s鞋，5,290元。圖／BAPE提供