信義商圈3商場打造春季花園 連假逛街一路美照拍不停

連假在信義商圈走跳逛街也能同步賞花，台北101購物中心在4樓都會廣場打造「台北101繽紛花園」，特別從荷蘭空運鬱金香，現在一路起到母親節共將綻放三種不同花期。BELLAVITA中庭又換上了春季風景，特別佈置了百花齊放的城市花園，新光三越則攜手跨界藝術家劉正堃（Abei Liu），以其創作MASK FAM中的Hua Hua為主角，帶來色彩繽紛又療癒的「Plant A Seed」城市花園空間展。

「台北101繽紛花園」即日起至5月14日共帶來三種花期，4月10日前迎接連假的是鬱金香之旅；4/10至4/30帶來玫瑰繡球花之旅；5/1至5/14則是代表對母親感恩的康乃馨之旅，各有不同的花境之美。4月同時也是兒童月，即日起至4/30期間，台北101觀景台推出7至12歲以下兒童兩人同行一人免費。還可以再到觀景台雲端秘境花園與雲上花朵合影。

新光三越則帶來藝術呈現的「Plant A Seed」城市花園空間展，攜手藝術家Abei，以其創作MASK FAM中的Hua Hua為主角，並以全新形象首度在百貨亮相，即日起至5月31日在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地限定展出。Hua Hua首度以新材質FRP呈現立體雕塑裝置，Abei也有別於以往黑白創作，讓Hua Hua展現出符合春季的色彩，也首度以類金屬感材質呈現，讓作品融入環境，反射出周遭人群的流動與變化，讓百貨不只是購物場域，也成為展演美學空間的一環。