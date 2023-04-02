春季外出走跳裝備挑選重點！防水、透氣機能缺一不可

戶外機能奢華品牌Canada Goose春夏新品，為因應多變氣候，於是利用防潑水、防風及耐用面料製作全新風衣夾克，成為外出、旅行不可或缺單品。而挪威品牌Helly Hansen則在這季升級了招牌的Salt和Crew系列夾克與外套，具備專業高規格的防水、透氣性能，讓消費者穿用時更易於在戶外活動。

有著防潑水、防風及耐用的AcclimaLuxe材質，有著奢華觸摸手感、及防皺褶的紋理花樣，於是Canada Goose便以此來製作全新系列風衣與夾克。當中的Sinclair Wind Jacket短版防風夾克正反兩面採透氣設計，合身的剪裁及寬鬆的肩線，讓行動上更自在。而Lundell Wind Jacket夾克，腰部可調節式拉繩設計，能夠自由調節鬆緊，更貼合身型，提供個人化穿著及保護需求。另外Faber Wind Hoody連帽防風外套以高透氣性及拉鍊式口袋為特色。Faber Wind Bomber防風飛行外套延續傳統飛行員風格，選用彈性針織下擺搭配簡約的兩側口袋，升級設計展現俐落簡約和奢華風格。

Helly Hansen大中華區代言人韓東君詮釋Salt系列夾克，21,580元。圖／Helly Hansen提供

Salt系列因為有著紅白藍條紋搭配機能性面料設計，因此成為Helly Hansen最具航海精神的產品。這一季品牌保留經典條紋、高領防護、可收納式風帽等元素，並採用專利HELLY TECH®PROFESSIONAL面料，以及整體無縫貼合的方式，提供高規格防水、透氣性能。同時，Helly Hansen旗下Crew系列也升級，有著防風高領搭配可收納式隱藏帽，利用SPRAY TECH PROTECTION材質製成，同樣有著防風、透氣功能，滿足休閒和城市戶外穿搭需求。

Helly Hansen大中華區代言人韓東君詮釋Crew系列夾克，11,580元。圖／Helly Hansen提供

Canada Goose Sinclair Wind Jacket短版防風夾克，17,900元。圖／Canada Goose提供