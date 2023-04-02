快訊

這次不是放話！汪小菲真的來台灣了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春季外出走跳裝備挑選重點！防水、透氣機能缺一不可

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Canada Goose春夏新品，為因應多變氣候，於是利用防潑水、防風及耐用面料製作全新風衣夾克，成為外出、旅行不可或缺單品。圖／Canada Goose提供
Canada Goose春夏新品，為因應多變氣候，於是利用防潑水、防風及耐用面料製作全新風衣夾克，成為外出、旅行不可或缺單品。圖／Canada Goose提供

戶外機能奢華品牌Canada Goose春夏新品，為因應多變氣候，於是利用防潑水、防風及耐用面料製作全新風衣夾克，成為外出、旅行不可或缺單品。而挪威品牌Helly Hansen則在這季升級了招牌的Salt和Crew系列夾克與外套，具備專業高規格的防水、透氣性能，讓消費者穿用時更易於在戶外活動。

有著防潑水、防風及耐用的AcclimaLuxe材質，有著奢華觸摸手感、及防皺褶的紋理花樣，於是Canada Goose便以此來製作全新系列風衣與夾克。當中的Sinclair Wind Jacket短版防風夾克正反兩面採透氣設計，合身的剪裁及寬鬆的肩線，讓行動上更自在。而Lundell Wind Jacket夾克，腰部可調節式拉繩設計，能夠自由調節鬆緊，更貼合身型，提供個人化穿著及保護需求。另外Faber Wind Hoody連帽防風外套以高透氣性及拉鍊式口袋為特色。Faber Wind Bomber防風飛行外套延續傳統飛行員風格，選用彈性針織下擺搭配簡約的兩側口袋，升級設計展現俐落簡約和奢華風格。

Helly Hansen大中華區代言人韓東君詮釋Salt系列夾克，21,580元。圖／Helly Hansen提供
Helly Hansen大中華區代言人韓東君詮釋Salt系列夾克，21,580元。圖／Helly Hansen提供

Salt系列因為有著紅白藍條紋搭配機能性面料設計，因此成為Helly Hansen最具航海精神的產品。這一季品牌保留經典條紋、高領防護、可收納式風帽等元素，並採用專利HELLY TECH®PROFESSIONAL面料，以及整體無縫貼合的方式，提供高規格防水、透氣性能。同時，Helly Hansen旗下Crew系列也升級，有著防風高領搭配可收納式隱藏帽，利用SPRAY TECH PROTECTION材質製成，同樣有著防風、透氣功能，滿足休閒和城市戶外穿搭需求。

Helly Hansen大中華區代言人韓東君詮釋Crew系列夾克，11,580元。圖／Helly Hansen提供
Helly Hansen大中華區代言人韓東君詮釋Crew系列夾克，11,580元。圖／Helly Hansen提供

Canada Goose Sinclair Wind Jacket短版防風夾克，17,900元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Sinclair Wind Jacket短版防風夾克，17,900元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Lundell Wind Jacket防風夾克，18,500元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Lundell Wind Jacket防風夾克，18,500元。圖／Canada Goose提供

品牌 專利

延伸閱讀

人性本善！他絕望Apple Watch掉海裡 漁夫「大海撈錶」搭蘋果1神技撿回歸還

地方創生藝術祭開跑 跟走跳獸玩遍彰化舊城區

防風固沙萬畝樹快渴死 寧夏通報助澆灌網憂傷原生植被

他見機車把手裝這一物讚「生活智慧王」 網驚：非常危險

相關新聞

春日餐桌翩然起舞 煥然一新的真食饗宴

春暖花開的3月，花神在Vicky的春日餐桌翩然起舞，以金盞花、芳香萬壽菊、木蓮、吉野櫻等多種花卉與七彩蔬果做的沙拉揭開序幕。

adidas Originals跨界BAPE、CLOT聯名Nike潮鞋必須收！

潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）再度攜手adidas Originals推出周年紀念合作款Campus 80s鞋。而陳冠希經營的潮牌CLOT則與Nike繼上市就被秒殺黑白配色「陰陽鞋」之後，打造紅、白、藍組合延伸鞋款，藉此向經典「阿甘鞋」致敬。

信義商圈3商場打造春季花園 連假逛街一路美照拍不停

連假在信義商圈走跳逛街也能同步賞花，台北101購物中心在4樓都會廣場打造「台北101繽紛花園」，特別從荷蘭空運鬱金香，現...

春季外出走跳裝備挑選重點！防水、透氣機能缺一不可

戶外機能奢華品牌Canada Goose春夏新品，為因應多變氣候，於是利用防潑水、防風及耐用面料製作全新風衣夾克，成為外出、旅行不可或缺單品。而挪威品牌Helly Hansen則在這季升級了招牌的Salt和Crew系列夾克與外套，具備專業高規格的防水、透氣性能，讓消費者穿用時更易於在戶外活動。

京站50家新櫃報到「女王節」化妝品2千送2百低門檻入手

京站母親節檔期「女王節」將於4/6至5/14登場，搭上政府普發6千元現金時程，全檔期推出全館滿4,000送200，化妝品...

順著柴火之流 窯烤料理暖胃也暖心

說起接觸柴火和窯烤料理的起始，劉曉栴笑說這並不是預期中的規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦