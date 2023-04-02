京站50家新櫃報到「女王節」化妝品2千送2百低門檻入手

京站母親節檔期「女王節」將於4/6至5/14登場，搭上政府普發6千元現金時程，全檔期推出全館滿4,000送200，化妝品、內睡衣、香氛當日累積滿2,000送200低門檻回饋外，特別加碼「6千送6千」，Ｑ卡友單筆消費滿6千有機會再抽中6千元商品券。同時春季改裝共帶來50家獨家餐飲、生活雜貨、服飾配件新櫃，讓女王節檔期購物更有樂趣。

春季餐飲新櫃除了主打凍乾水果與手感甜點的「旅旅食光」已開幕外，4月上旬百貨獨家美食新櫃進駐，包括位於B3樓的「不二弄咖啡」，原本位於新莊中港路的不二弄X2 Cafe，提供飲品、早午餐，雞蛋仔是其招牌，進駐京站是首家百貨據點。另外，來自高雄市新興區民族二路的「十富滷味麻辣燙」新創品牌「鍋小富」台式小火鍋，獨家進駐京站1樓預計4/3開幕。

除了京站台北店，擁有最多新店區獨家餐廳的京站小碧潭4月再添新店獨家雙品牌，為饗賓餐旅旗下「真珠台菜」、「小福利麻辣鍋」，讓新店人再添餐飲新選擇，預計將成為母親節聚餐訂位熱門餐廳。

以年輕客層為主力、流行服飾為強項的京站，在妝品、服飾再添新櫃，引進「Paul & Joe」複合櫃、流行女裝「OH!Her」進駐B1，網路流行女裝「FERME」獨家進駐2樓，新櫃開幕加上適逢女王節，各櫃都有滿額贈優惠。

京站總經理柯愫吟指出，去年4、5月遭逢疫情亂流市場慘淡，今年疫情解封後景氣跟購物欲被解放，入店人流較去年增加15%，業績來看餐飲最高成長30%最為強勁，其次為香氛成長20%，服飾也有15%成長。目前第一季業績雖然離2019尚差一點，但整體來看2023的生意會比較好做，今年母親節上看42%高成長。